"Гауляйтер" сгорел заживо: в Каховке взорвали авто вместе с коллаборантом Штепой

В Херсонской области взорвали автомобиль вместе с "гауляйтером" оккупированной Любимовки Каховского района Андреем Штепой.
При этом местные Telegram-каналы публикуют фото взорванного автомобиля.
Позднее появилась информация, подтверждающая гибель коллаборанта на Херсонщине.
Как сообщают российские ресурсы, Штепу взорвали в захваченной Каховке "украинские диверсанты".
"Он сгорел заживо", - говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.
В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами прогремели мощные взрывы.
В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.
В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
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