"Гауляйтер" сгорел заживо: в Каховке взорвали авто вместе с коллаборантом Штепой

Андрея Штепу взорвали в захваченной Каховке "украинские диверсанты", верещат оккупанты РФ.

В Каховке взорвали авто с Андреем Штепой / УНИАН, t.me/hueviyherson

В Херсонской области взорвали автомобиль вместе с "гауляйтером" оккупированной Любимовки Каховского района Андреем Штепой.

При этом местные Telegram-каналы публикуют фото взорванного автомобиля.

Позднее появилась информация, подтверждающая гибель коллаборанта на Херсонщине.

Как сообщают российские ресурсы, Штепу взорвали в захваченной Каховке "украинские диверсанты".

"Он сгорел заживо", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.

В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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