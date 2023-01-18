В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселок

Семейство коллаборантов Смирновых расквартировало в своем доме российских захватчиков, а ночью в доме раздался взрыв.

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов/ Минобороны РФ pixabay.com

В поселке Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв в доме, где размещались российские оккупанты.

Захватчиков расквартировали у себя дома семья местных бизнесменов-коллаборантов Смирновых. А в ночь на среду, 18 января, к ним пришел "хлопок", в результате которого среди оккупантов есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Взрыв был достаточно сильный – отмечается, что от него проснулась большая часть поселка.

"По инсайдерской информации, в доме Смирновых квартируются захватчики. Сегодня к ним залетела граната. Взрыв слышал весь центр Кирилловки, где и живут предатели", – говорится в сообщении.

Издание рассказало, что Смирнове достаточно известны в Кирилловке, ведь владеют магазином в центре поселка.

"При Украине Смирновы жили, мягко говоря, очень хорошо, богатея с каждым днем. Но с приходом России запели по-другому: оказывается для полного счастья им не хватало только оккупации. С первых дней Смирновы всячески приветствовали захватчиков, плотно общались с фейковым мером поселка Екатериной Уманец, не раз участвовали в попойках "морской владычицы", – отмечают в издании.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе на Запорожье была ликвидирована военная база российских оккупантов, которую они обустроили на одном из захваченных заводов. Два громких взрыва прогремели около 4 часов утра в субботу, 14 января. После этого захватчики начали возню в восточной части города.

Напомним, ночью 8 января на военной базе российских войск в районе завода "Гидромаш" в Мелитополе прогремели взрывы. Боеприпасы захватчиков детонировали более часа. Как рассказал мэр города Иван Федоров, дым над расположением оккупантов был виден даже утром.

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