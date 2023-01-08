Грохотало несколько часов: внезапно взорвалась база оккупантов в Мелитополе

У оккупантов в Мелитополе началась паника после серии мощных взрывов.

Взрывы в Мелитополе / соцсети

Ночью 8 января на военной базе российских войск в районе завода Гидромаш в Мелитополе прогремели взрывы. Боеприпасы захватчиков детонировали более часа.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, дым над расположением оккупантов был виден даже утром.

"Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, взрывная волна выбила стекла близлежащих домов, а дым над заводом клубился даже утром", - заявил он.

По информации местного издания "РИА-Мелитополь", после прилетов оккупанты немедленно выгнали с территории предприятия кое-какую технику, по городу началось активное передвижение русских.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

В то же время генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что война в Украине не кончится в феврале или марте следующего года. Он подчеркнул, что нашему государству следует готовиться к затяжной войне. Также Кривонос призвал не недооценивать силы российских оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.

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