Шольц назвал войну России против Украины "давно задуманным" планом для расширения территории РФ

Германия будет прикладывать все усилия для избежания эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО, заявил канцлер ФРГ.

Олаф Шольц высказался о войне в Украине / Фото ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России". По его словам, ФРГ будет прикладывать все усилия для избежания эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

Шольц заявил, что война между РФ и Альянсом была бы "ужасным событием", сообщает DW.

"Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - заявил немецкий политик 2 февраля на встрече с гражданами в Марбурге.

Шольц также объяснил, почему до сих пор остается на связи с российским диктатором.

"Дипломатия - я большой ее сторонник. Именно поэтому я один из очень немногих, кто то и дело разговаривает с Путиным по телефону", - объяснил канцлер.

По его словам, во время встречи с Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО "еще 30, 40 лет не будет стоять на повестке дня". Однако для Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России", полагает Шольц.

Издание также пишет, что, согласно данным опроса, проведенного по заказу немецких телеканалов RTL и ntv социологическим институтом Forsa, 72% немцев беспокоятся, что война в Украине может распространиться за ее территорию. Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в Германии (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34% участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны России.

Как сообщал Главред, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием для начала переговоров с Кремлем является вывод российских войск из Украины. При этом никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинцев.

Также Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны России против Украины посредством прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом, по данным СМИ, телефонные разговоры Шольца с Путиным носили "невежливый тон", а хозяин Кремля снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой".

Отметим, после того как канцлер Германии заявил, что будет снова говорить по телефону с Путиным и настаивать на выводе российских войск из Украины и прекращении войны, в Кремле сразу же сказали, что Путин хотел бы поговорить, но пока никаких разговоров не согласовано.

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