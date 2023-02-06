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Наступление на Донбассе и "оборона" в Крыму и Херсонщине: в ГУР назвали план России

6 февраля 2023, 13:03
Агрессор Россия собирается мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек для наступления на востоке и юге Украины весной и летом текущего года, считают в разведке.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ будут пытаться "обороняться" в оккупированных Крыму и Херсонской области - разведка / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Оккупационная армия России может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, предположительно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму российские захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, российские войска собираются атаковать Украину на двух-трех ключевых направлениях. Еще на двух они будут пытаться "обороняться".

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону", - отметили в разведке.

В ведомстве также акцентировали внимание на том, что оккупанты строят планы по мобилизации 300-500 тысяч человек. Задача – проведение наступательных операций против Украины на восточном и южном направлениях в течение лета и весны этого года.

Согласно прогнозам, новая волна мобилизации будет длиться приблизительно до 2 месяцев. Однако практическая реализация планов зависит от оснащения российских военных, а также уровня, качества и темпов оказания военной помощи Украине от Запада.

В разведке уточнили – приказ о мобилизации 500 000 призывников в январе является дополнением к 300 тысячам мобилизованных, которых забрали в войска оккупантов в октябре 2022 года.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", - подчеркнули в ГУР.

Угроза наступления России на Украину в феврале

Представитель ГУР Андрей Черняк ранее заявил, что войска РФ стягивают свои силы и военную технику на восточный фронт. Они готовятся к наступлению. Путин приказал оккупантам захватить все районы Донбасса к до марта.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что российская армия может пойти в наступление на Украину до 24 февраля. ВСУ готовы к отражению удара. В направлении Харькова оккупанты пока не собрали ударную группировку, однако ее появления там исключать нельзя.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что наступление агрессора России в регионе возможно в любой день после 15 февраля. Захватчики продолжают усиливаться на данном направлении. Россиянам нужно будет 10 дней, чтобы перебросить новых мобилизованных в Украину и создать резерв для проведения оккупацион ной наступательной операции.

Прогнозы ГУР по завершению войны России против Украины:

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