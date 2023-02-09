"Нам завидуют": Путин объяснил, почему "все лезут к России"

Российский диктатор Владимир Путин пытается придумывать новые отмазки и пытается всех убедить, что проблемы в РФ развиваются лишь из-за того, что другие страны "просто завидуют России". Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.
Он добавил, что РФ якобы будет "укрепляться изнутри". Однако он не захотел рассказывать, кого именно он считает "завистниками".
"Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и снаружи", — сказал Путин.
Крах режима Путина в России
Журналисты Politico отмечали, что директор страны-оккупанта Владимир Путин слишком погряз в войне против Украины и не готов пойти на завершение боевых действий. Прекращение войны может привести к падению его режима, поэтому пока Путин остается у власти, он будет воевать.
Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что через 2-3 месяца у ВСУ появится нужное для наступления вооружение и украинские войска пойдут в атаку. Согласно его прогнозу, после освобождения Мелитополя и выхода сил обороны Украины к Азовскому побережью произойдет крах режима Путина.
Журналисты The Hill полагают, что пребывание Путина у власти в России зависит от того, удастся ли оккупационным войскам удержать захваченный Крым. Танки, которые дадут ВСУ, усилят позиции Украины, однако не гарантируют освобождения Крымского полуострова.
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