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Пионтковский рассказал, какие действия ВСУ приведут к тотальному краху путинского режима

25 января 2023, 21:57
Российский оппозиционер подчеркнул, что через 2 месяца в ВСУ будет 2-3 механизированных бригады.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Пионтковский рассказал, какие действия ВСУ приведут к краху режима Путина / сайт Кремля, скриншот

Новое вооружение от западных партнеров (в частности танки Abrams и Leopard) может в корне изменить правила игры на поле боя. Об этом заявил российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский.

Как отметил Пионтковский в эфире 24 канала, глава украинской разведки Кирилл Буданов еще в декабре 2022 года говорил о том, что Украина будет возвращать Крым комбинированным путем – силой и дипломатией.

По словам российского оппозиционера, сейчас Украина приближается к первому этапу этого процесса – военному. Пионтковский отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist очертил сценарий масштабной военной операции Вооруженных сил Украины.

В частности, генерал Залужный сказал о том, что готов начать наступление на Мелитополь, и это разрушит систему российской обороны. Однако для этого ВСУ нужны 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц.

"Сейчас это все у Залужного есть, и даже больше. Пока не физически на поле боя, но политически. Передача вооружения Украине займет примерно 2 месяца", - сказал Пионтковский.

Он добавил, что через 2 месяца в ВСУ будет 2-3 механизированных бригады. По мнению публициста, основную роль в украинском наступлении будут играть даже не танки, а бронетехника, в частности американские БМП Bradley.

"Будет сначала серьезный военный успех. Когда ВСУ возьмут Мелитополь, политическая система России просто разрушится. Взятие Мелитополя и выход ВСУ на побережье приведет к политическому краху режима Путина", - подчеркнул Пионтковский.

Оппозиционер добавил, что такого поражения, как потеря Мелитополя, путинская группировка просто не переживет.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Украина получит танки Leopard 2 и Abrams M1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Кроме того, президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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