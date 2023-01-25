Когда Украина может получить танки Abrams M1: у Байдена назвали сроки

США в скором времени начнут обучение военных и бригад технического обслуживания танков Abrams M1, рассказали в администрации президента Джо Байдена.

Поставки Abrams Украине могут затянуться на месяцы - Белый дом / Коллаж WhiteHouse.gov, Википедия

Процесс передачи американских танков Abrams M1 Украине, вероятно, займет месяцы. Но уже в скором времени США организуют обучение украинских военных навыкам управления боевыми машинами и подготовку бригад технического обслуживания. Об этом заявили в Белом доме.

Как сообщил журналист Голоса Америки Джеффри Селдин, представитель американской администрации сказал, что на поставку танков Abrams M1 уйдут месяцы. Однако обучение украинских военных и бригад технического обслуживания начнется уже скоро.

"У нас будет возможность ввести очень тщательную программу обучения, а также очень тщательную программу, чтобы иметь возможность обслуживать и поддерживать эти танки, требующие значительного количества обслуживания", - подчеркнули в Белом доме.

Танки Abrams M1 для Украины

Американский президент Джо Байден 25 января сделал заявление о том, что США передают Украине 31 танк Abrams M1. По словам Байдена, Киев готовится к проведению контрнаступательной операции и нуждается в усилении своих войск. В Штатах надеются, что военная помощь поможет Украине освободить оккупированные Крым и Донбасс.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - отметил президент США.

Репортер Foreign Policy в Пентагоне Джек Детч сообщал, что Украина в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов помимо танков Abrams получит снаряды 120 мм, 8 тактических машин, машины поддержки, а также средства для реализации технического обслуживания.

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