glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки Abrams

25 января 2023, 19:58
Президент Зеленский уверен, что такая военная помощь, как танки Абрамс, поможет Украине освободить свои территории.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Абрамс. Украинский гарант полагает, что военная помощь Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение от захватчиков Украину. Двигаемся вперед!" – написал Зеленский в Твиттер.

Новость дополняется.

Владимир Зеленский Джо Байден Танк Abrams
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:58

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки Abrams

19:52

Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - ГайдайВидео

19:36

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка AbramsВидео

19:27

Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - экспертВидео

19:26

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалилисьмнение

19:15

Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

19:14

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

18:57

"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФВидео

Реклама
18:45

Гороскоп на завтра 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

18:38

В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"Видео

18:29

"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с СШАВидео

18:27

"Ни в коем случае": Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки УкраиныВидео

18:21

РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направленияВидео

18:13

Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

18:04

"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в МосквеВидео

17:51

"Очухалась после запоя": Волочкова засветила непристойное в странном платьеВидео

17:46

Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФВидео

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

Реклама
17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

17:17

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

17:06

"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

17:00

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дымаВидео

16:43

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в ГерманииВидео

16:29

ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвалВидео

16:10

Всегда излишне подозрительны и вспыльчивы: 5 имен мужчин, которые ревнивы до умопомрачения

16:00

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

15:56

Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"Видео

15:53

Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГВидео

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитикиВидео

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистомВидео

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

Реклама
13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять