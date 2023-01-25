"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки Abrams

Президент Зеленский уверен, что такая военная помощь, как танки Абрамс, поможет Украине освободить свои территории.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Абрамс. Украинский гарант полагает, что военная помощь Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение от захватчиков Украину. Двигаемся вперед!" – написал Зеленский в Твиттер.

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