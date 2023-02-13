"Чтобы Европа заставила Украину отдать территории": в ОП сказали, зачем РФ шумиха о "новом наступлении"

В Кремле рассчитывают, что угрозами "пойти в новое большое наступление" они заставят Европу бояться и давить на Украину.

В ОП сказали, зачем РФ шумиха вокруг "нового наступления"/ Минобороны РФ, Офис президента Украины

Страна-агрессор РФ намеренно постоянно распространяет информацию о возможном "новом крупном наступлении в Украине". Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Киев и иностранных партнеров и заставить их пойти на уступки России.

Наступление оккупантов фактически не прекращалось и продолжается с начала полномасштабного вторжения. А разговорами о том, что РФ якобы его может усилить, страна-агрессор просто пытается запугать Украину. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Полтора месяца назад появилась новая гибридная компонента – они начали говорить о большом наступлении, чтобы напугать нас. Они до сих пор считают, что украинцев можно чем-то напугать", – отмечает Подоляк.

Но таким образом оккупанты хотели повлиять не только на Украину, но и на Европу, считает советник председателя ОП. Захватчики думали, что своим запугиванием "новым наступлением" они могут заставить Европу убеждать Украину отдать часть территорий в обмен на мир.

"Они хотели напугать таким же образом Европейский Союз, чтобы европейцы начали делать так, как до начала полномасштабного вторжения – "умиротворение агрессора за счет Украины". Тогда бы Европа начала давить на нас – давайте что-то отдадим, и за счет полной отдачи территорий вы можете получить какой-то мир", – пояснил советник руководителя ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что это"классическая российская интрига, которая всем очевидна".

Также он объяснил ситуацию, которая сейчас сложилась на фронте. Советник главы ОП отмечает, что россияне накопили на оккупированных территориях часть своих мобилизованных. Однако по уровню подготовки они явно не соответствуют тем захватчикам, которые вторглись в Украину год назад.

Ситуация на фронте

Напомним, в боях под Угледаром защитники Украины полностью разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока. Она была разбита включительно с командным составом. На этом направлении ежедневно гибли 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что следующая массированная ракетная атака России по Украине может произойти ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Сейчас в Черном море до 12 единиц возросло количество российских кораблей, два из них являются носителями ракет Калибр.

Правозащитник Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет. Сейчас россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться там, отмечает Фейгин.

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