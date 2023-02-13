Россия может готовить массированный ракетный удар 24 февраля - ОК Юг

Сейчас в Черном море до 12 единиц возросло количество российских кораблей, два из них являются носителями ракет Калибр.

Наталья Гуменюк, ракетный удар / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

Следующая массированная ракетная атака России по Украине может произойти ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что время между массированным ракетными ударами около двух недель.

"И можем заметить, что от предыдущего к следующему — как раз 24 февраля. Помня о тяготении врага к сакральным датам, надо быть начеку", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что по состоянию на понедельник, 13 февраля, в Черном море до 12 единиц возросло количество российских кораблей, два из них являются носителями ракет Калибр.

"Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак", - отметила Гуменюк.

Ракетная атака России по Украине

Вражеские войска РФ проводят 10 февраля новую атаку против Украины. На суше, в море и воздухе находятся российские ракетоносители, которые применяются для ударов по объектам. Украинцам следует придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях. Ракеты уже в воздушном пространстве Украины, в ряде регионов работают системы ПВО.

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги утром в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА. Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

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