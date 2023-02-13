Волонтер сумел вывезти из прифронтового села на Донетчине фермера и его 71 козу

В конечном итоге, волонтеру Денису Христову удалось вывезти в безопасное место и самого фермера, все стадо коз − 71 голову, 45 кур, двух кошек и пса.

Волонтеру удалось вывезти все стадо коз / скриншот из видео

Украинский волонтер Денис Христов вывез из прифронтового села Карловка, что на Донетчине, местного фермера – причем со всем его скотным двором (71 козой, 45 кур, двумя кошками и собакой). Об этом волонтер рассказал на своей странице в Instagram.

"Сложно было найти эту машину, а еще сложнее было найти водителя, который согласится на это", — говорит Христов.

Из-за очень тяжелого состояния сельских дорог грузовик не смог подъехать к дому. Плюс трассу русские оккупанты обстреливали кассетными боеприпасами. Животных пришлось везти к грузовику в несколько заездов в фургоне.

В конечном итоге, удалось вывезти все стадо коз − 71 голову, 45 кур, двух кошек и пса.

"Благодарю всех за донаты и поддержку. Признаюсь, удовольствие не из дешевых заказать такую фуру. Но еще дороже мне стало бы, если бы этот 15-тонник застрял в поле. Слава Богу все вырулили", — подытожил Христов.

Напомним, ранее в Донецкой области в районе Бахмута погиб украинский военный, общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановец Олег Юрченко. У Олега остались жена и пятеро несовершеннолетних детей.

До того в боях под Бахмутом в Донецкой области погиб украинский военный, волонтер Денис Галушко.

"Под Бахмутом погиб наш друг, Денис Галушко. Кто знал его – напишите пару слов поддержки отцу, Александру Васильевичу. Сейчас у него сижу, ему тяжело. Денис погиб Героем", - написал его побратим Маси Найем.

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