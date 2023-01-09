Под Бахмутом в боях с оккупантами РФ погиб волонтер и защитник Украины Денис Галушко

В своем последнем посте украинский боец и волонтер Галушко просил у Бога душевного покоя, принятия того, что не можешь изменить, отваги и терпения.

Денис Галушко погиб на войне в боях под Бахмутом / facebook.com/HalushkoDenis

На войне России против Украины в боях под Бахмутом в Донецкой области погиб украинский военный, волонтер Денис Галушко. В своем последнем посте он просил у Бога душевных сил, отваги и терпения.

О гибели бойца на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский адвокат и доброволец Маси Найем. Он попросил поддержать отца героя Александра Васильевича.

"Под Бахмутом погиб наш друг, Денис Галушко. Кто знал его – напишите пару слов поддержки отцу, Александру Васильевичу. Сейчас у него сижу, ему тяжело. Денис погиб Героем", - написал Найем.

Журналистка 1+1 Наталья Нагорная написала о том, что люди тоскуют по Денису. Он погиб героем.

"И вот человек пишет пост и не знает, что он – последний. Моя лента в соцсетях тоскует по Денису. И каждый пишет, что погиб Героем. Светлая память воину", - сказала Нагорная.

Денис Галушко в своем последнем посте просил у Бога душевного покоя и сил "принять то, что не могу изменить, смелости изменить то, что могу".

"Пришел "минус" и теперь все кто под Бахмутом в буквальном смысле понимают фразу "вгрызаться в землю" Боже, дай мне душевное спокойствие.

Принять то, что не могу изменить, Отвагу изменить то, что могу.

И мудрость отличить одно от другого. Жить нынешним днем, Радоваться каждому мгновению, Принимать несогласия…", - писал Денис.

Выразил свою скорбь и знакомый Дениса Сергей Быстров. Два дня назад он общался с Галушко и хотел встретиться.

"Позавчера ты спрашивал у меня пароли, потому что ехал в мои края, собирались встретиться, но что-то не срослось, я поехал на передовую, ты тоже был озабочен! 16 часов назад ты написал пост......свой последний пост, и сейчас прочитал в Masi Nayyem, что ты погиб! До встречи Брат, спасибо за подлинность! Вечная память! – написал Сергей Быстров.

Главред сообщал: в тяжелых боях под Бахмутом в Донецкой области погиб известный украинский стронгмен, многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта Андрей Дмитрией.

"Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую потерю. Андрей погиб под Бахмутом. Мы будем тебя помнить, дружище! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и горюем вместе с близкими и родными...", - сказали в Федерации стронгмена Украины.

В Донецкой области в районе Бахмута погиб украинский военный, общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановец Олег Юрченко. У Олега остались жена и пятеро несовершеннолетних детей.

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