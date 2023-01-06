"Всегда улыбчивый и искренний": в боях под Бахмутом трагически погиб известный украинский стронгмен

Андрей Дмитриев является мастером спорта по стронгмену, а также многократным призером чемпионатов Украины.

В боях под Бахмутом трагически погиб Андрей Дмитриев / Федерация стронгмену Украины

В тяжелых боях за свободу нашей страны трагически погиб известный стронгмен, многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта Андрей Дмитриев.

"Андрей Дмитриев погиб, защищая Родину. Многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта по стронгмену, председатель Сумской ячейки ФСУ. Всегда улыбчивый и искренний Андрей!", - сообщила Федерация стронгмена Украины в Facebook.

Отмечается, что украинский герой встретил свою смерть в боях под Бахмутом Донецкой области.

"Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую потерю. Андрей погиб под Бахмутом. Мы будем тебя помнить, дружище! В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях! Сочувствуем и горюем вместе с близкими и родными...", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

Кроме того, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Больше новостей о погибших героях Украины: