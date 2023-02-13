Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

На Угледарском направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники.

155 бригада морской пехоты разбита включительно с командным составом / скриншот видео

В боях под Угледаром защитники Украины полностью разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока. Она была разбита включительно с командным составом, пишет американское издание Politico.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз - после Ирпеня и Бучи, второй раз - после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", - рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

К слову, 155-я бригада уже терпела сокрушительное поражение на востоке Украины еще в ноябре 2022 года под Павловкой.

Ситуация под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его словам, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

11 февраля в Институте изучения войны сообщили, что морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

В боях под Угледаром в результате только одного боя они потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Под Авдеевкой были ликвидированы две штурмовые пехотные группы.

По данным Института изучения войны, провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление.

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