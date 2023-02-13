glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

13 февраля 2023, 06:47
На Угледарском направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники.

Бои под Угледаром
155 бригада морской пехоты разбита включительно с командным составом / скриншот видео

В боях под Угледаром защитники Украины полностью разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока. Она была разбита включительно с командным составом, пишет американское издание Politico.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз - после Ирпеня и Бучи, второй раз - после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", - рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

К слову, 155-я бригада уже терпела сокрушительное поражение на востоке Украины еще в ноябре 2022 года под Павловкой.

Ситуация под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его словам, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

11 февраля в Институте изучения войны сообщили, что морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

В боях под Угледаром в результате только одного боя они потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Под Авдеевкой были ликвидированы две штурмовые пехотные группы.

По данным Института изучения войны, провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление.

Другие новости:

война в Украине Угледар новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:47

Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

06:20

Что влияет на темпы поставки западных танков Украинемнение

05:00

Как быстро разделать скумбрию на филе: простая хитрость на заметку хозяйкамВидео

04:10

В марте Украину ждет суровая зима: синоптик рассказала о погоде веснойВидео

03:20

"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на ОдессуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:33

Пинк похвасталась загорелыми ягодицами в ярко-красном купальнике "Спасателей Малибу"

02:03

"Да вас ненавидит весь мир": Волочковой и Джигурде досталось за поддержку войныВидео

01:33

Будет как новый: как очистить бьюти блендер в микроволновкеВидео

00:58

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

Реклама
00:51

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

00:16

Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасовВидео

12 февраля, воскресенье
23:32

"Жив ли диктатор": почему Путину важно "отгулять" 24 февраля - экспертВидео

23:08

"Придется привыкать": Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину "шахедами"Видео

22:39

"Отступаешь - расстрел": вагнеровец рассказал о безумных потерях оккупантовВидео

21:48

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удараВидео

21:47

Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

21:41

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причинаВидео

21:04

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

20:33

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

20:31

В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецептВидео

Реклама
20:30

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с РоссиейВидео

20:16

"Короче, всё плохо": оккупант рассказал, что в феврале будут решающие боиВидео

19:42

"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребителиВидео

19:21

"Начинаешь выбирать место где потеплее и лучше кормят": Ксения Собчак получила паспорт Израиля

19:20

Эффект плацебо для суицидников, или Как россияне готовятся к встрече с "Леопардами"мнение

19:19

"ВСУ истощают врага": Череватый рассказал о тяжелых боях на востоке и безумных потерях оккупантовВидео

19:18

"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы IIВидео

18:33

"Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз": Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФВидео

18:19

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

17:52

"Не может появиться на людях": Демин о тяжелой болезни украинского секс-символа ВинникаВидео

17:38

Украинцам начали платить 6 тысяч гривен от чешской организации: где получить помощьВидео

17:06

Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic TimesВидео

16:44

Когда подводит зрение и сдают нервы: 3 легких способа вдеть нитку в иголку

16:43

"Они готовятся": новая волна мобилизации еще больше истощит РФ - СкибицкийВидео

16:33

"У меня не все, как у людей": Даша Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном

16:24

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

16:11

"Мы заберем Адэсу, Харьков и Киев": Кадыров собрался идти до Польши и уничтожать украинцевВидео

16:10

"Пытались идти колонной техники": ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе, россияне отступилиВидео

16:09

Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля "подарки" в виде истребителейВидео

15:49

Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

Реклама
15:16

"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видомВидео

15:07

ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской областиВидео

14:56

Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрееВидео

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять