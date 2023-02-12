Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISW

Российские военные блогеры обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

Провал под Угледаром деморализовал россиян / Фото УНИАН, militaryarms.ru

В ближайшие несколько недель российские оккупанты готовятся усилить свои атаки на востоке Украины. При этом у армии РФ нет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские военные блогеры деморализованы перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции", - говорится в отчете.

Как указывают в ISW, один из приближенных к Кремлю военных блогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что они потеряли инициативу из-за быстрого перекидывания украинскими силами резервов в этот район.

"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - отмечают аналитики.

Ситуация под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его словам, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

11 февраля в Институте изучения войны сообщили, что морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

В боях под Угледаром в результате только одного боя они потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Под Авдеевкой были ликвидированы две штурмовые пехотные группы.

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