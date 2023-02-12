glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISW

12 февраля 2023, 08:30
Российские военные блогеры обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.
Армия РФ
Провал под Угледаром деморализовал россиян / Фото УНИАН, militaryarms.ru

В ближайшие несколько недель российские оккупанты готовятся усилить свои атаки на востоке Украины. При этом у армии РФ нет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские военные блогеры деморализованы перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции", - говорится в отчете.

Как указывают в ISW, один из приближенных к Кремлю военных блогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что они потеряли инициативу из-за быстрого перекидывания украинскими силами резервов в этот район.

"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - отмечают аналитики.

Ситуация под Угледаром

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский 3 февраля рассказал, что оккупанты России осуществили попытки штурма Угледара. Враг обстреливает город из артиллерии, градов и вертолетов. Тогда, по его словам, захватчики продвинулись в поселки вблизи города и стремились его окружить.

Силы специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригады устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В засаду попали российские военные 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

11 февраля в Институте изучения войны сообщили, что морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России потерпели разгром от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области по причине неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

В боях под Угледаром в результате только одного боя они потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Под Авдеевкой были ликвидированы две штурмовые пехотные группы.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Угледар новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:34

"Враг бросил все последние резервы": Путин отдал приказ захватить Донбасс до 1 марта - Маломуж

08:30

Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISWВидео

08:20

Война не кончится ни завтра, ни послезавтрамнение

07:30

"Нет никакого шанса": Резников оценил риск захвата Одессы Россией

06:20

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путинамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

03:10

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

02:02

"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в СетиВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролироватьВидео

Реклама
00:00

Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывыВидео

11 февраля, суббота
23:19

Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками зданияВидео

23:08

"РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина"": у оккупантов проблемы с большим наступлением – ДаниловВидео

23:04

Похудение не идет, килограммы растут: 5 причин заглянуть в себя и исправить ошибки

22:31

Инсульт сильно подкосил: Певец Носков еле встал с кресла во время своего концертаВидео

22:20

"Путин не может сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну"": в РФ не выйдет захватить Донбасс – ЖдановВидео

22:12

РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - ДаниловВидео

21:31

РФ начала использовать в войне морские надводные дроны: чем они опасны

21:21

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:59

"Диктатор потеряет власть": российские пропагандисты резко назвали Путина "маньяком"Видео

20:49

"Наказал" США: Лепс отказался выступать "для врагов"Видео

Реклама
20:23

Одесского рэппера-подкаблучника Джигана нашли в больнице с фингалом в Москве

20:11

Леся Никитюк устроила заплыв в бассейне и выгуляла игривый золотой купальникВидео

19:54

РФ атакует Украину дронами-камикадзе: в нескольких областях громко, уже есть сбитые "шахеды"Видео

19:51

Украинский актер из "Универа" высказал очередной бред по поводу жестокой войны РФ в УкраинеВидео

19:36

Скончался легендарный оскароносный режиссерВидео

19:29

ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантамиВидео

19:20

Дешёвый торговец хот-догами потерял доверие верховного тела Россиимнение

18:58

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

18:48

"Внутри давно мертв": легендарная группа Pet Shop Boys в песне уравняла Путина со СталинымВидео

18:08

"Предвестник" конца света или обычное явление: почему молния ударила в статую Христа-СпасителяВидео

18:00

Гороскоп на завтра 12 февраля 2023: Овнам – интересные дела, Ракам – сложные решения, Рыбам – обман

17:56

Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФВидео

17:20

"РФ намекает на развитие событий на юге": в ВСУ прокомментировали бомбардировку Змеиного авиабомбамиВидео

17:16

Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повесткиВидео

17:03

Совсем не для красоты: почему изоляционную ленту делают синей, красной и даже желтой

16:44

В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - BildВидео

16:40

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – экспертВидео

16:29

Как это будет: Надю из "Иронии Судьбы" хотят вырезать за поддержку УкраиныВидео

16:27

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые и надежные вариантыВидео

16:16

Проращиваем семена огурцов правильно: 3 простых и эффективных способа получить рассаду

Реклама
15:50

В РФ вновь заклянчили переговоры "с учетом реалий": в ОП жестко присадили агрессоровВидео

15:23

РФ начала первый этап наступления на Украину, все будет ясно в течение ближайших двух суток - экспертВидео

14:52

"Путин проиграл энергетическую войну": РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния – экспертВидео

14:48

Запрещали и садили за них в тюрьму: почему в СССР джинсы были "врагом народа"Видео

14:25

"Должен произойти тяжелый бой": таролог рассказала, когда Зеленский встретится с ПутинымВидео

14:10

ВСУ разгромили войска РФ под Угледаром: в ISW назвали причину больших потерь морпехов врагаВидео

13:37

Зеленский: после победы над Россией мы будем в НАТО, а в ЕС - через 2 года

13:20

"Скоро Европа исчезнет": Медведев изошел на слюни от зависти к поездке ЗеленскогоВидео

12:55

Джигурда раскрыл личную тайну Волочковой: "разговаривает и с Богородицей, и с Христом"Видео

12:27

Адвокат пояснил, могут ли военкоматы привлекать полицию к розыску призывниковВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять