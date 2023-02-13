Цель Путина - закончить войну в 2023, взяв паузу на несколько лет - Фейгин

Сейчас россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться там, считает Марк Фейгин.

Владимир Путин, Марк Фейгин / сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет.

Правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН отметил, что ни Запад, ни Украина с этим не согласны.

"Я думаю, что они из-за этих более низких чиновников озвучивают то, что обсуждают. Они действительно хотят закончить эту войну. Что будет дальше – это уже другой вопрос: сколько они будут восстанавливать армию, институтизировать территории, как будут бороться с санкциями. Но сейчас цель – прекратить войну на статусе кво. Как можно больше взять территорий, желательно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, закрепиться и пытаться закончить это все, взяв паузу на несколько лет, возможно, на несколько десятков лет, но сейчас цели захватить всю Украину – они нереальные, это невозможно", – заявил Фейгин.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что агрессор Россия в ходе своего наступления на Украину применит уже новую тактику. Враг намерен действовать в рамках так называемого ползучего наступления. Атаковать оккупанты будут на двух направлениях – востоке и юге. По мнению министра, оккупировать всю Украину враг уже не будет пытаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Ожидаются наступательные действия на определенном направлении. Директор Кремля Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что агрессору России не удастся достичь значительных успехов в ходе своего нового наступления. Как полагает американский военный, россияне не решили свои проблемы с логистикой и кадрами. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек они не смогут осуществить прорыв.

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