"Самолеты могут дать не раньше, чем через 3 месяца": в передаче истребителей есть одно "но" – полковник

Если Запад согласится передать Украине самолеты, это будет означать в первую очередь согласие обучать пилотов, и только потом предоставление воздушных судов.

Запад не может передать Украине истребители, пока не подготовит пилотов/ Википедия, скрин

Украина может получить боевую авиацию от западных партнеров не ранее, чем через три месяца. Даже если Запад буквально завтра согласится предоставить самолеты, то их не передадут сразу – сначала нужно будет обучить летный состав.

Даже летчикам первого класса, которые имеют допуск ко всем видам полетов на истребителях, потребуется не меньше трех месяцев, чтобы переучиться на новые воздушные суда. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Дело в том, что получить самолеты и подготовить летчиков – это разные вещи. Самолет без летчика летать не будет, как и летчик без самолета. Поэтому, скорее всего, само по себе принятие решения о передаче самолетов будет стартом для подготовки летного состава. Если он не был готов раньше, потому что в прошлом году было выделено 100 миллионов долларов, и просто так они бы не лежали на полке. Поэтому вполне возможно, что велась подготовка летного состава на тех же F-16", – отмечает Свитан.

По его словам, раньше весны Украина точно не получит самолеты. Но будет иметь возможность получить их по крайней мере через три месяца, если решение о подготовке летного состава примут на днях.

"Летчики первого класса, у которых по полторы-две тысячи часов налета, допуски ко всем видам полетов на истребителях, могут успеть перестроиться за три месяца. Но реально летный состав учится от трех до шести месяцев, в зависимости от класса летчика и его налета", – говорит полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Однако если Запад согласится предоставить Украине самолеты и будет готовить летный состав, такая информация, вероятно, будет закрытой, чтобы о ней не узнал противник.

"Информация о том, как, в каком количестве, какие виды самолетов и какой номенклатуры, от каких стран мы получим самолеты, вероятно, будет закрытой, потому что враг не спит. Поэтому информацию как-то озвучат, но она не будет конкретной. Что касается летного состава, то уже есть подтверждение о том, что, например, Великобритания готова обучать наших пилотов", – отмечает Свитан.

Возможность предоставления истребителей Украине

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

Напомним, накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

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