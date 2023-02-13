От самолетов, до танков и снарядов: Резников назвал ключевые темы нового "Рамштайна"

Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ.
Среди ключевых тем – поставки западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса". Об этом он написал в своем Facebook.
По словам главы Минобороны, в очередном заседании в Рамштайне примут участие представители МО, разведки, Генерального штаба, а также украинские дипломаты.
"Темп очень высокий", – подчеркнул он.
При этом министр обороны назвал главные пункты повестки дня заседания в Рамштайне:
- защита украинского неба, в том числе посредством привлечения авиационной платформы;
- развитие "танковой коалиции";
- формирование запаса прочности по боеприпасам;
- тренинговые программы для наших воинов;
- стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".
"Накануне был ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", - добавил Резников.
Западная помощь Украине
Ранее сообщалось, что в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, стороны могут обсудить разработку плана действий о предоставлении Киеву в будущем истребителей в случае срочной необходимости.
В штаб-квартире Альянса в Брюсселе 14-15 февраля пройдет заседания коллективного блока безопасности Запада на уровне министров обороны.
Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра ранее сделал заявление о том, что нидерландское правительство рассмотрит возможности поставок Украине F-16, если от Киева поступит соответствующий запрос. Амстердам будет изучать такую возможность "непредвзято", поскольку никаких "табу" на поставку боевой авиации украинскому государству не существует.
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