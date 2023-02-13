Если Украина получит истребители: Свитан рассказал, чем может ответить Россия

России нечем ответить на поставки западных истребителей Украине, хоть у нее в распоряжении и есть несколько сотен самолетов примерно такого же уровня.
В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что Россия в этом тысячелетии, в отличие от Украины, занималась своей авиацией.
"Они взяли базовый самолет, Су-27, многофункциональный, сделали из него и истребители, и бомбардировщики Су-30, Су-34, Су-35. Но они проигрывают самолетам НАТО такого же рода по вооружению - средствам обнаружения, сопровождения и поражения. То есть по бортовому оборудованию на самолетах и по ракетному оборудованию, которое эти самолеты могут нести", - пояснил эксперт.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Также он подчеркнул, что в этом самолеты НАТО на головы выше российских, потому противопоставить Россия вряд ли что-то сможет.
"А систему противовоздушной обороны, которая есть у РФ, мы прекрасно знаем. И частоты, на которых она работает, очень хорошо знают ракеты HARM, которые ищут и уничтожают эту систему ПВО", - подытожил эксперт.
Военная помощь Украине
Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.
Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".
Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.
"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.
Вам может быть интересно:
- Истребители, военная помощь и танки: итоги визита Зеленского в Британию
- Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИ
- "Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – Подоляк