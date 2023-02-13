Если Украина получит истребители: Свитан рассказал, чем может ответить Россия

Самолеты НАТО на головы выше российских, уверен военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Роман Свитан, F-16 / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

России нечем ответить на поставки западных истребителей Украине, хоть у нее в распоряжении и есть несколько сотен самолетов примерно такого же уровня.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что Россия в этом тысячелетии, в отличие от Украины, занималась своей авиацией.

"Они взяли базовый самолет, Су-27, многофункциональный, сделали из него и истребители, и бомбардировщики Су-30, Су-34, Су-35. Но они проигрывают самолетам НАТО такого же рода по вооружению - средствам обнаружения, сопровождения и поражения. То есть по бортовому оборудованию на самолетах и по ракетному оборудованию, которое эти самолеты могут нести", - пояснил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Также он подчеркнул, что в этом самолеты НАТО на головы выше российских, потому противопоставить Россия вряд ли что-то сможет.

"А систему противовоздушной обороны, которая есть у РФ, мы прекрасно знаем. И частоты, на которых она работает, очень хорошо знают ракеты HARM, которые ищут и уничтожают эту систему ПВО", - подытожил эксперт.

Военная помощь Украине

Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

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