"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребители

Украина просит у мировых союзников передать истребители, которые помогут защитникам выгнать врага из наших земель и освободить все оккупированные территории. Однако Германия резко отказалась помогать в этом вопросе и заявила, что не будет принимать в этом участие. Замминистр иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко раскритиковал позицию Берлина.
Речь идет о немецких истребителях Tornado и Eurofighter. Мельник разозлился после того, как власти Германии начали ныть из-за решения передать Украине танки Leopard, говоря, что они до сих пор "отходят" от этого.
Он назвал абсурдными переговоры о передаче истребителей.
"Военно-воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO и EUROFIGHTER, чтобы освободить наш народ, находящийся под оккупацией. Но Берлин отвечает, как вы смеете требовать военные самолеты, мы так травмированы после 11 месяцев родовых схваток Leopard. Невероятно", - написал Мельник.
Военная помощь Украине
Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.
Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".
Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.
"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.
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