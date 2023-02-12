"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребители

Украина просит Германию о передаче военных истребителей Tornado и Eurofighter.

Андрей Мельник раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребители / Коллаж фото Википедия, посольство Украины в Германии

Украина просит у мировых союзников передать истребители, которые помогут защитникам выгнать врага из наших земель и освободить все оккупированные территории. Однако Германия резко отказалась помогать в этом вопросе и заявила, что не будет принимать в этом участие. Замминистр иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко раскритиковал позицию Берлина.

Речь идет о немецких истребителях Tornado и Eurofighter. Мельник разозлился после того, как власти Германии начали ныть из-за решения передать Украине танки Leopard, говоря, что они до сих пор "отходят" от этого.

Он назвал абсурдными переговоры о передаче истребителей.

"Военно-воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO и EUROFIGHTER, чтобы освободить наш народ, находящийся под оккупацией. Но Берлин отвечает, как вы смеете требовать военные самолеты, мы так травмированы после 11 месяцев родовых схваток Leopard. Невероятно", - написал Мельник.

Андрей Мельник раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребители / скриншот

Военная помощь Украине

Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

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