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"Танки – максимум через месяц": в ОП сказали, когда Украина может получить самолеты и дальнобойные ракеты

17 февраля 2023, 16:00
"Рамштайн-9" прошел для Украины успешно. Передача тяжелой техники от Запада еще обсуждается, но партнеры понимают, что нужно уничтожать военные объекты РФ.
Михаил Подоляк, танки Leopard
Танки могут прибыть в Украину не позже, чем за месяц/ Офис президента Украины, bundeswehr.de

Девятая по счету встреча министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля, прошла для нашего государства успешно. Есть позитивные новости, в том числе и о предоставлении Западом боевой авиации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". В то же время он подчеркнул, что в условиях войны не всё можно озвучивать публично, ведь должны остаться некоторые "сюрпризы" для России.

Подоляк положительно отозвался о перспективе предоставления Украине боевых самолетов, однако отметил, что такие вопросы быстро не решаются. Но, по его словам, авиационная коалиция неформально продолжает обсуждаться на международном уровне.

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Также он рассказал, какие самолеты в перспективе может получить Украина.

"Во-первых, авиационная коалиция практически неформально обсуждается. Второе – на столе переговоров лежат вопросы о необходимости авиации. Обсуждаются три направления: штурмовая отдельно, истребительная отдельно – прежде всего F-16, но там есть Mirage французские, Gripen шведские и всё такое. Третья составляющая – старые советские третьего или четвертого поколения – МиГ и Су-25, Су-27, Су-29", – отмечает советник председателя ОП.

Подоляк отметил, что Украина и международные партнеры обсуждают вопрос предоставления самолетов и ищут возможности. Продолжаются консультации на межгосударственном уровне – и не только с Украиной, но и в двустороннем порядке между различными государствами.

"Потому что там есть определенные юридические особенности, как было с танками, что нужны лицензионные разрешения. И авиационная неформальная коалиция функционирует как переговорный процесс. Так же было с танковой коалицией – условной, неформальной – в начале. А после этого уже вышли на определенные логистически-юридические концепции", – пояснил он.

Когда Украина может получить дальнобойные ракеты

Вопрос предоставления Украине ракет повышенной дальности также находится на столе переговоров, отметил Подоляк.

По его словам, партнеры понимают, насколько необходимо такое оружие украинским военным. Ведь для существенного снижения возможностей российской армии нужно уничтожать их склады и другие военные объекты, которые оккупанты размещают на расстоянии 100 и более километров от линии фронта. Именно на таком расстоянии сконцентрированы все важные для захватчиков точки – склады артиллерии, ракеты, в частности, С-300, а также мобилизационный резерв.

"Это надо уничтожать. И это тоже партнеры понимают. И это тоже обсуждается, но уже в логистических форматах: что нужно, в каком количестве, когда, на каких направлениях. Но это, безусловно, не публичная составляющая", – объяснил советник председателя ОП.

Когда в Украину прибудут танки

Во время встречи в формате "Рамштайн" было решено ускорить логистику поставок в Украину такой тяжелой техники.

"И наконец, ключевой элемент – это танковая коалиция. На "Рамштайне" было решено ускорить логистику снабжения. То есть она уже должна быть в Украине максимально быстро – в течение недель, максимально – месяца", – сказал Подоляк.

Он рассказал, что были сокращены программы обучения украинских экипажей к танкам Leopard – теперь их обучают на протяжении не более месяца. Также было ускорено создание на территории нашей и других стран необходимых для таких танков ремонтных баз.

Результаты "Рамштайна-9" для Украины

Перед встречей в формате "Рамштайн" министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем, которые планировались для обсуждения – поставки западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

После встречи Резников сообщил, что "очень доволен" ее результатами, и подвел первые итоги. Он уточнил, что на встрече обсуждались вопросы скорости, своевременности и стабильности поставок вооружений Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский после "Рамштайна-9" заявил: партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов. Также будет усилено обучение украинских военных.

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