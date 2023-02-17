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"Кремль убеждает Запад, что Путина стоит беречь": экс-депутат Госдумы сказал, кто может убрать диктатора

17 февраля 2023, 13:58
Путин намеренно пиарит Пригожина и показывает его западным странам как альтернативу на президентское кресло. Таким образом глава Кремля хочет запугать Запад.
Владимир Путин, Илья Пономарев
Путин хочет запугать Запад Пригожиным, считает Пономарев/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин волнуется, чтобы выданное им оружие российским оккупантам не повернулось против него самого. Он понимает риски того, что в России возможен сценарий силового захвата власти какой-то из частных армий.

Но именно потому, что Путин уделяет внимание предотвращению этих рисков, такого развития событий может не произойти. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев в интервью Главреду.

Диктатор РФ, в частности, сам пиарит владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, пытаясь напугать им Запад. Мол, если Путин не будет у власти в России, то в президентское кресло может сесть "повар Путина", и это якобы будет еще хуже.

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"Поэтому эти риски (силового захвата власти – ред.) не слишком большие – Путин понимает, что у Пригожина мотивация, прежде всего, коммерческая, а не политическая. Как раз наоборот, сам Путин и Кремль подсвечивают Пригожина как возможную политическую альтернативу, чтобы пугать этим Запад – мол, не совершайте определенных действий, чтобы Пригожин не пришел к власти, и берегите Путина, чтобы потом его не пришлось вспоминать с ностальгией", – отмечает Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

У наемников ЧВК "Вагнера" и вообще нет мотивации захватывать власть в РФ, считает российский оппозиционный политик. Ведь у "зэков", которых Пригожин завербовал на войну в тюрьмах, есть одна главная мотивация – получить амнистию.

"Эти бойцы – разнообразный криминальный сброд, у которого нет политических амбиций и какой-то особой боли за судьбу РФ. Поэтому я бы сказал, что самая большая угроза исходит от силовиков ближайшего окружения Путина, которые легко поддаются коррупции и, соответственно, могут сговориться с бизнес-элитами, представителями правительства и тем самым столкнуть ситуацию (силового захвата власти в РФ и устранения Путина – ред.) с мертвой точки", – отмечает Пономарев.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее сказала, что российский диктатор Владимир Путин еще имеет достаточно самоуверенности, чтобы до сих пор надеяться на победу РФ в войне против Украины. Поэтому он будет продолжать воевать дальше. Но главный вопрос в том, выдержит ли это российский народ.

Ранее издание Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники писало, что Путин готовится к длительной войне против Украины. Он рассматривает эту войну как переломный момент", способ "проучить" США и возродить Россию после распада СССР. Но он "промахнулся" с такими целями, ведь его решения только сделали РФ агрессором и бросили ее в международную изоляцию. При этом часть российской элиты не верит, что у РФ есть шанс одержать победу в этой войне.

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