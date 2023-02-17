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"Путин до сих пор уверен, что РФ может победить": в Госдепе США сказали, что остановит диктатора

17 февраля 2023, 11:53
Диктатор РФ хочет продолжать боевые действия. Но главный вопрос – выдержат ли россияне последствия войны против Украины, которые их касаются все больше.
Владимир Путин, Виктория Нуланд
В Госдепе США сказали, что может остановить диктатора РФ/ УНИАН, скрин

Российский диктатор Владимир Путин еще имеет достаточно самоуверенности, чтобы до сих пор надеяться на победу РФ в войне против Украины. Поэтому он будет продолжать воевать дальше.

Однако главный вопрос на это время – выдержат ли россияне такие потери, ограничения, смерть и разрушения, которые всё больше касаются их в результате войны. Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает ТСН.uа.

В ответ на вопрос журналистов о том, чего, по ее мнению, стоит ожидать украинцам в 2023 году от действий страны-агрессора России, Нуланд ответила, что не хочет и не будет "лезть в голову Путина". Однако, по ее словам, глава Кремля очень самоуверен и до сих пор верит в возможность победы оккупантов в войне.

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"Я думаю, мы увидели, что он достаточно самонадеян, чтобы верить, что может победить Украину, что Украина является российской, и что он будет продолжать", – сказала заместитель госсекретаря США.

При этом она подчеркнула, что интереснее вопрос, выдержат ли россияне, которые тоже ощущают последствия войны на себе.

"Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, выдержит ли российский народ, учитывая, сколько своих сыновей он теряет – более 200 тысяч россиян, убитых или раненых в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, а более миллиона самых ярких и лучших россиян покинули страну", – отмечает Нуланд.

Она подчеркнула, что эта война не дает рядовому россиянину ничего, кроме смерти, разрушения, потери будущего, потери технологического и экономического потенциала и т.п.

"Поэтому интереснее, выдержит ли это российский народ и сможет ли российская армия вообще дать отпор, когда мы видим, как это происходит в Бахмуте", – сказала она.

Поддержка Украины со стороны США во время войны

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. По словам президента Америки, вторжение Путина в Украину – это тест, во время которого Америке стоит ответить на важные для себя вопросы.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не признают Крым территорией России и считают ее украинской, в связи с этим они поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове.

Также Нуланд отмечает, что США не исключают передачу Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания РФ. Она подчеркнула, что в США думают не только о том, какое оружие необходима ВСУ для победы на поле боя над страной-агрессором Россией, но и об украинской армии будущего, то есть о том, что понадобится для сдерживания РФ после завершения войны.

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