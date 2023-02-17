США не исключают передачу Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания РФ - Нулланд

Боевые самолеты и ракеты ATACMS могут быть предоставлены для использования в целях сдерживания страны-агрессора России.

Виктория Нулланд заявила, что США думают об украинской армии будущего / Фото 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

В США думают не только о том, какое оружие необходимо ВСУ для победы на поле боя над страной-агрессором Россией, но и об украинской армии будущего, то есть о том, что понадобится для сдерживания РФ после завершения войны. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает CNN.

"Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но также думаем об украинской армии будущего", - сказала дипломат.

Нуланд не ответила, предоставит ли Вашингтон Киеву в ближайшее время боевые самолеты или ракеты ATACMS. Однако предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для использования в целях сдерживания.

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"Если мы думаем об армии, чтобы иметь возможность удержать Россию от повторной агрессии, Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ, лучшие радары и раннее предупреждение, чтобы быть уверенными, что Россия не сможет вторгнуться снова", - сказала заместитель госсекретаря.

По словам дипломата, пока российский диктатор Владимир Путин или кто-то похожий на него у власти, даже после окончания войны нельзя быть уверенным, что она действительно закончилась.

"Так что если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина", - добавила Нуланд.

Военная помощь Украине

Помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Ранее на заседании кабинета министров Джо Байден заявил, что война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка не сможет доставить в Украину обещанные танки Abrams до весны. Она подчеркнула, что эти боевые машины "очень сложные".

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

В ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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