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Война в Украины достигла критической точки - Байден

6 января 2023, 07:19
Президент США Джо Байден заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии.
Джо Байден
Джо Байден заявил, что Украина нуждается в максимальной помощи / Фото ОП

Война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Слова главы Белого дома процитировала в Twitter журналистка Дженифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", – заявил Байден на заседании кабинета министров.

По его словам, страна-агрессор продолжает предпринимать варварские действия.

"Россия не пытается тормозить. Действия, которые они предпринимают, такие же варварские, как и год назад", – добавил президент США.

Война в Украины достигла критической точки - Байден

Заявление Путина о прекращении огня

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

Президент США Джо Байден скептически относится к решению России ввести "рождественское перемирие".

"Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород", - подчеркнул президент США.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявление главы Кремля о "прекращении огня" на Рождество. Как написали в Twitter Минобороны, российский диктатор Владимир Путин поздно вспомнил о Боге, а его предложение установить "временное перемирие" после 10 месяцев войны выглядит неуместным.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин решил не выполнять "приказ" "директора РФ" Владимира Путина о "прекращении огня" на войне в Украине.

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