"Не поздно ли Кремлю думать о Боге?": в Украине разнесли Путина

В Минобороны добавили, что за 10 месяцев российской войны в Украине были уничтожены сотни украинских церквей.

Путин, Украина / Кремль, УНИАН

В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявление главы Кремля о "прекращении огня" на Рождество.

Как написали в Twitter Минобороны, российский диктатор Владимир Путин поздно вспомнил о Боге, а его предложение установить "временное перемирие" после 10 месяцев войны выглядит неуместным.

"Цинизм. Агрессор, обстреливавший мирные украинские города 24-25 декабря и в новогоднюю ночь, предложил рождественское "прекращение огня" 6-7 января", - заявили в министерстве.

В Минобороны добавили, что за 10 месяцев российской войны в Украине были уничтожены сотни украинских церквей.

"Не поздно ли Кремлю думать о Боге?", - подчеркнули в Минобороны.

Что известно о рождественском "перемирии"

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта.

Как сообщают в Кремле, действовать якобы "прекращение огня" должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе президента.

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