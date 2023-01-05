"Все, пошла жара": россияне в ужасе "затравили" Путина за указ ввести "режим прекращения огня"

Некоторые россияне уже уверены, что их президент проигрывает войну Украине.

Путин / Минобороны РФ, kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что отдал указ министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января.

Россияне уже успели бурно отреагировать на этот указ.

Так, жители РФ считают, что нужно продолжать воевать. Большинство поклонников Путина возмутились нововведением кремлевского диктатора.

Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику:

"Это позор. Путин просто муд*к", "Надеюсь, что это шутка", "Он реально издевается?", "Путин враг армии", "Ой, деб*.".

Некоторые россияне уже уверены, что их президент проигрывает войну.

"Боже, они делают все, чтобы проиграть эту войну", "Все, пошла жара", "Либо мы воюем, либо нас уничтожат".

Что известно о рождественском "перемирии"

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта.

Как сообщают в Кремле, действовать якобы "прекращение огня" должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе президента.

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