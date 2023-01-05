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"Все, пошла жара": россияне в ужасе "затравили" Путина за указ ввести "режим прекращения огня"

5 января 2023, 20:31
Некоторые россияне уже уверены, что их президент проигрывает войну Украине.
Путин, российские оккупанты
Путин / Минобороны РФ, kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что отдал указ министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января.

Россияне уже успели бурно отреагировать на этот указ.

Так, жители РФ считают, что нужно продолжать воевать. Большинство поклонников Путина возмутились нововведением кремлевского диктатора.

Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику:

"Это позор. Путин просто муд*к", "Надеюсь, что это шутка", "Он реально издевается?", "Путин враг армии", "Ой, деб*.".

Некоторые россияне уже уверены, что их президент проигрывает войну.

"Боже, они делают все, чтобы проиграть эту войну", "Все, пошла жара", "Либо мы воюем, либо нас уничтожат".

реакция россиян
реакция россиян
реакция россиян
реакция россиян
реакция россиян

Что известно о рождественском "перемирии"

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта.

Как сообщают в Кремле, действовать якобы "прекращение огня" должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе президента.

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