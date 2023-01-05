"Никакого перемирия не будет": Пушилин открыто отказался выполнять "приказ" Путина

Главарь террористов "ДНР" цинично заявил, что он "не считает украинскую власть православной", поэтому оккупанты продолжат обстрелы.

Пушилин отказался выполнять приказ Путина о прекращении огня / Коллаж фото сайт Кремля, УНИАН

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин решил не выполнять "приказ" "директора РФ" Владимира Путина о "прекращении огня" на войне в Украине. Об этом он прямо написал на своем Telegram-канале.

Он цинично заявил, что оккупанты продолжать убивать украинцев даже на Рождество, ведь Пушилин "не считает украинскую власть православной".

Главарь "ДНР" громко заявил, что "ни о каком перемирии и речи быть не может". Тем самым он подтвердил, что так называемое "решение" Путина является обычным ходом для отвода глаз, которое ничего не имеет общего с реальностью.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - написал Пушилин.

Пушилин отказался выполнять приказ Путина о прекращении огня / скриншот

"Рождественское перемирие"

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В этот же день российские захватчики убили в городе Берислав Херсонской области целую семью – они во время атаки с воздуха попали в их дом. Погибли родители и их 12-летний сын.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

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