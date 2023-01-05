"Никакого перемирия не будет": Пушилин открыто отказался выполнять "приказ" Путина

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин решил не выполнять "приказ" "директора РФ" Владимира Путина о "прекращении огня" на войне в Украине. Об этом он прямо написал на своем Telegram-канале.
Он цинично заявил, что оккупанты продолжать убивать украинцев даже на Рождество, ведь Пушилин "не считает украинскую власть православной".
Главарь "ДНР" громко заявил, что "ни о каком перемирии и речи быть не может". Тем самым он подтвердил, что так называемое "решение" Путина является обычным ходом для отвода глаз, которое ничего не имеет общего с реальностью.
"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - написал Пушилин.
"Рождественское перемирие"
5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".
В этот же день российские захватчики убили в городе Берислав Херсонской области целую семью – они во время атаки с воздуха попали в их дом. Погибли родители и их 12-летний сын.
Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.
Другие новости:
- "Россияне добились постепенного прогресса": США о боях за Бахмут
- Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновных
- "От Брянска до Ростова": линия фронта растянется, а война может длиться 10 лет - Свитан