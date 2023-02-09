"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФ

Российский диктатор думал, что НАТО развалится. Но ничего подобного не произошло, сказала глава Белого дома.

Джо Байден заявил о бессрочной поддержке Украины / УНИАН

Помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Об этом заявил президент США Джо Байден на следующий день после выступления с речью "О состоянии дел в государстве".

Также глава Белого дома заявил, что "у Путина нет ни одного шанса, он уже потерял Украину", передает The Hill.

"Он (Путин, - ред.) думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Заходите". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать", - сказал президент США.

"Спуститесь вниз, ничего из этого не происходит", - добавил Байден.

Американский лидер также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые предположили, что в Украину поступает слишком много американской помощи.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда Россия прокатится через Украину, или в Беларусь, или куда-то еще?", - добавил он.

На вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил: "Да, это так".

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения военная помощь США Украине превысила примерно 28 миллиардов долларов.

Как сообщал Главред, глава Белого дома Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу 8 февраля.

ранее на заседании кабинета министров Джо Байден заявил, что война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи.

При этом Байден считает, что боевые самолеты F-16 следует оставить в США и не отправлять Украине. Такой вид военной помощи существенно отличается от той, которую оказывает Вашингтон, заявил американский президент.

Тем временем журналисты CNN опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Соединенные Штаты не собираются блокировать возможные решения стран-союзников, направленные на поставки Украине истребителей F-16. Однако сам Вашингтон пока не готов передавать свою боевую авиацию Киеву.

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