glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФ

9 февраля 2023, 12:31
Российский диктатор думал, что НАТО развалится. Но ничего подобного не произошло, сказала глава Белого дома.
Джо Байден
Джо Байден заявил о бессрочной поддержке Украины / УНИАН

Помощь Украине во время российского вторжения является бессрочной. Об этом заявил президент США Джо Байден на следующий день после выступления с речью "О состоянии дел в государстве".

Также глава Белого дома заявил, что "у Путина нет ни одного шанса, он уже потерял Украину", передает The Hill.

"Он (Путин, - ред.) думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Заходите". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать", - сказал президент США.

"Спуститесь вниз, ничего из этого не происходит", - добавил Байден.

Американский лидер также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые предположили, что в Украину поступает слишком много американской помощи.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда Россия прокатится через Украину, или в Беларусь, или куда-то еще?", - добавил он.

На вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил: "Да, это так".

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения военная помощь США Украине превысила примерно 28 миллиардов долларов.

Как сообщал Главред, глава Белого дома Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу 8 февраля.

ранее на заседании кабинета министров Джо Байден заявил, что война России против Украины достигла критической точки, Киев нуждается в максимальной помощи.

При этом Байден считает, что боевые самолеты F-16 следует оставить в США и не отправлять Украине. Такой вид военной помощи существенно отличается от той, которую оказывает Вашингтон, заявил американский президент.

Тем временем журналисты CNN опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Соединенные Штаты не собираются блокировать возможные решения стран-союзников, направленные на поставки Украине истребителей F-16. Однако сам Вашингтон пока не готов передавать свою боевую авиацию Киеву.

Другие новости:

война в Украине новости США военная помощь Джо Байден поставки оружия новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:54

Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

12:50

Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

12:39

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

12:38

"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

12:31

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:22

"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

11:12

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с лидерами ЕСВидео

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

Реклама
11:00

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

10:40

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУВидео

10:30

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

10:10

Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – BloombergВидео

09:57

Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для насмнение

09:47

Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-КиевВидео

09:41

"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

09:04

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

09:00

Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор АндрусивВидео

08:57

В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

Реклама
08:43

"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – ПодолякВидео

08:43

Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражениямнение

08:24

"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

08:15

Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось сливочного масла

07:50

Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детствоВидео

07:49

Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в БританиюВидео

07:39

Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

07:05

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

06:49

Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИВидео

06:20

Повестку надо брать, в военкомат надо идтимнение

05:50

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

05:30

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

02:48

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные измененияВидео

02:32

"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людяхВидео

02:02

"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"Видео

01:31

Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасностьВидео

00:51

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

Засияет, как новая монета: 5 неожиданно простых способов ликвидации жира и нагара со сковороды

Реклама
00:24

Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генералВидео

00:10

Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023: Рыбам – творчество и медитации, а Близнецам – новая жизнь

08 февраля, среда
23:31

Зеленский прилетел в Париж и встретился с Шольцем и Макроном: все подробностиВидео

23:20

Как принцесса: новый образ Киркорова рассмешил сходством с ПугачевойВидео

23:18

"Мы должны держаться": Зеленский назвал ключевую цель героической обороны БахмутаВидео

23:09

Тодоренко распустила сопли из-за фигуриста-путиниста КостомароваВидео

22:48

"Пригожин уже смертник": правозащитница заявила, что "повар Путина" стремительно теряет авторитетВидео

22:43

"Горячая": 13-летняя дочь Брежневой удивила взрослым фотоВидео

22:42

Все пылает: в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывыВидео

22:39

Зеленский удивил всех своим поступком на пресс-конференции в БританииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять