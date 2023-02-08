"Мы будем стоять столько, сколько нужно": Байден заявил о поддержке Украины перед Конгрессом США

По словам президента Америки, вторжение Путина в Украину - это тест, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.

Джо Байден / Фото ОП

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу 8 февраля, говорится на сайте Белого дома.

Байден отметил, что вторжение Путина в Украину - это тест, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.

"Сохраним ли наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, прекращая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали", - заявил Байден.

Он отметил, что США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ. При этом президент США заверил, что демократы будут едиными с республиканцами в этом вопросе.

"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - отметил Байден.

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