Украина не получит истребители от Британии в ближайшие месяцы или даже годы - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нужно помогать с ее долгосрочной устойчивостью. Сейчас нужно сделать невозможным продвижение РФ.

Бен Уоллес рассказал, передаст ли Британия Украине истребители / Фото gov.uk/government

В ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире BBC.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", - сказал Уоллес.

По его словам, Украине нужно помогать с ее долгосрочной устойчивостью.

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"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью", - добавил Уоллес.

"Сейчас вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение России", - отметил британский министр обороны.

Уоллес добавил также, что если правительство передаст Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.

Истребители для Украины

8 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад в течение нескольких недель решит передать Украине боевую авиацию. По мнению Подоляка, Киев сможет рассчитывать и на получение дальнобойных ракет с боевым радиусом 200-300 километров.

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтоне заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

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