УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Русские агрессоры теряют 2 тысячи солдат за каждый 91 метр оккупации - разведка НАТО

17 февраля 2023, 11:17
Анонимный источник в Пентагоне сообщил британскому изданию Times, что российские сухопутные силы "сильно поредели, оборваны и очень деморализованы".
Русская армия, оккупант
Русская армия, оккупант / коллаж фото ua.depositphotos.com

По данным разведчиков из стран НАТО, русские оккупанты в боях с ВСУ теряют в среднем до 2 тысяч человек на каждый 91 метр продвижения. Об этом сообщает британское издание Times.

"Эти цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы, на фоне сообщений, что Кремль концентрирует истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты на своих западных границах", – добавили в издании.

Более-менее такие данные разведки Североатлантического альянса подтверждаются ежегодным докладом The Military Balance 2023 британского Международного института стратегических исследований (IISS).

видео дня

На недавней встрече западных союзников Украины в формате "Рамштайн" руководитель Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО "четко сфокусировано" на предоставлении ВСУ оружия и прочего оборудования, которое окажется решающим на поле боя и даст Киеву возможность оттеснить Россию в следующие три месяца.

Помимо того, анонимный источник в Пентагоне сообщил британскому изданию, что российские сухопутные силы "сильно поредели, оборваны и очень деморализованы", и якобы это является "лучшим признаком того, что они попытаются перейти к воздушным боям".

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

Другие новости о войне России и Украины:

НАТО война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

Путин боится разворота оружия против себя: Илья Пономарев - о частных армиях в РоссииЭксклюзив

11:56

Украина не сможет добиться военной победы над РФ: норвежский генерал дал тревожный прогнозВидео

11:54

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

11:53

"Путин до сих пор уверен, что РФ может победить": в Госдепе США сказали, что остановит диктатораВидео

11:43

Секретный ингредиент мгновенно очистит шампиньоны и сэкономит ваше время: суперский трюкВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:39

Команда волонтеров открыла ящик пожертвований для украинцев: кто может получить 700 долларовВидео

11:23

ВСУ уничтожили подполковника РФ - командира разведки оккупантовВидео

11:17

Русские агрессоры теряют 2 тысячи солдат за каждый 91 метр оккупации - разведка НАТОВидео

11:08

ВСУ получили уже 70 автомобилей при содействии Favbet FoundationФото

Реклама
10:41

"Лежит в крови в могиле": россиянка ошалела от инсталляции в Гамбурге с "мертвым Путиным"Видео

10:31

Голова и спина под запретом: где лучше не гладить собакуВидео

10:24

Задыхалась закрытая в чемодане, пока он смывал кровь: в Италии экс-бойфренд зверски убил украинку

10:21

Хватает столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

10:02

Ермак рассказал о рисках 24 февраля и призвал слушать Воздушные силы

09:52

США поддержали удары Украины по целям РФ в Крыму: в Москве закатили истерикуВидео

09:45

По какой причине в Украине активно выдают повестки: объяснение ДаниловаВидео

09:23

Языковой скандал в Одессе: посетительницу выпроводили из кафе из-за украинского языкаВидео

09:16

Состояние стремительно ухудшается: Брюсу Уиллису поставили окончательный диагноз

08:56

Без новой волны мобилизации Украине войну не выиграть: эксперт назвал причинуВидео

08:49

У украинцев будут проблемы со стажем и выходом на пенсию: эксперт объяснила, в чем делоВидео

Реклама
08:48

Как РФ утилизирует зэков на Донбассе: о беспрецедентной смертности "вагнеровцев"мнение

08:29

США не исключают передачу Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания РФ - НуландВидео

07:59

Двое агрессоров после первого обмена еще раз попали в плен ВСУВидео

07:31

В Турции из-под завалов через 10 дней после землетрясения спасли 17-летнюю девушкуВидео

07:10

Зачем хозяйки ставят соду под кровать: навсегда забудете о серьезной проблеме

06:47

ВСУ сломают планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля - ISW

06:42

Сурков слил своего начальникамнение

05:29

Гороскоп на март 2023 для Близнецов: неожиданный поворот, дальняя дорога и исполнение мечтыВидео

05:15

Планы России к 24 февраля: экс-командир Айдара назвал город, который "хотят" взять оккупантыВидео

04:15

Россияне могут атаковать с севера осенью 2023 года – военный экспертВидео

03:46

Прикрыла срам "райской птичкой": Кайли Дженнер показала репортаж прямиком из душа

03:20

В Украине появились новые денежные выплаты: кто может получить более 20 тысяч гривенВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, сколько нужно ракет, чтобы "выбить" русский флот из войныВидео

02:02

"Конвульсии вызывают только смех": Волочкова показала верх своего талантаВидео

01:45

В полукорсете и без трусов: Эшли Грэм удивила откровенной фотосессией

01:32

"Крым будет проще взять, чем Донбасс": эксперт назвал условие для быстрой деоккупации полуостроваВидео

00:51

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

00:34

Бывший друг Путина описал сценарий окончания войны в УкраинеВидео

00:10

Гороскоп на сегодня 17 февраля 2023: Стрельцам – новые идеи, Рыбам – обычный деньВидео

16 февраля, четверг
23:59

Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Рыбам – разговор по душам, Ракам – испытания

Реклама
23:30

РФ может устроить теракты на своей территории: разведка Польши объяснила, зачем это КремлюВидео

22:42

"РФ хочет запустить три волны ракет 24 февраля": Подоляк объяснил планы ПутинаВидео

22:32

"Мы ее обязательно развалим": Данилов заявил, что Украина сделает с РФ то же, что с СССРВидео

21:50

Никто не сможет отказаться: знаменитый рецепт хрустящего печенья Гусиные лапкиВидео

21:48

"РФ подождет несколько лет и начнет снова": когда Украина освободит Крым, дальше будет Донбасс – ХоджесВидео

21:38

"Российское наступление уже началось": Зеленский рассказал о бойнеВидео

21:01

В Украине резко испортится погода: синоптики назвали дату штормаВидео

21:01

Встретили 14 февраля абсолютно голыми: Эмили Ратаковски подтвердила роман с известным комиком

20:57

"Будут бешеные потери": эксперт спрогнозировал последствия, если РФ бросит в бой авиациюВидео

20:54

Зачем класть лавровый лист под ковер: мало кто из хозяек об этом догадывается

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять