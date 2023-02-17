Русские агрессоры теряют 2 тысячи солдат за каждый 91 метр оккупации - разведка НАТО

Анонимный источник в Пентагоне сообщил британскому изданию Times, что российские сухопутные силы "сильно поредели, оборваны и очень деморализованы".

Русская армия, оккупант / коллаж фото ua.depositphotos.com

По данным разведчиков из стран НАТО, русские оккупанты в боях с ВСУ теряют в среднем до 2 тысяч человек на каждый 91 метр продвижения. Об этом сообщает британское издание Times.

"Эти цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы, на фоне сообщений, что Кремль концентрирует истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты на своих западных границах", – добавили в издании.

Более-менее такие данные разведки Североатлантического альянса подтверждаются ежегодным докладом The Military Balance 2023 британского Международного института стратегических исследований (IISS).

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На недавней встрече западных союзников Украины в формате "Рамштайн" руководитель Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО "четко сфокусировано" на предоставлении ВСУ оружия и прочего оборудования, которое окажется решающим на поле боя и даст Киеву возможность оттеснить Россию в следующие три месяца.

Помимо того, анонимный источник в Пентагоне сообщил британскому изданию, что российские сухопутные силы "сильно поредели, оборваны и очень деморализованы", и якобы это является "лучшим признаком того, что они попытаются перейти к воздушным боям".

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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