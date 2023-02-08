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ВСУ могут выйти из Бахмута: военный рассказал подробности

8 февраля 2023, 19:33
Украинские военные могут покинуть Бахмут, если российские оккупанты перекроют им пути снабжения.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ могут принять решение о выходе из Бахмута / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Об этом заявил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, сообщает Апостроф.

Он не исключает вывод войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинский военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

Якубец считает, что украинские военные будут выходить из Бахмута, если враг перекроет пути снабжения.

"Это немаленький по площади город, позволяющий вести достаточно упорные боевые действия оборонительного характера, как на подступах к Бахмуту, так и в самом городе. Надо понимать, чтобы россиянам вести наступление на город не только с флангов, но и в лоб, им нужно иметь преимущество над нашими войсками один до пяти. Это говорит о том, что боевые действия в Бахмуте отвлекают значительную численность ВС РФ, что уменьшает их возможности для наступления на другие направления", - сказал Якубец.

Эксперт отметил, что Бахмут сейчас выполняет "роль демпфера", который уничтожает, истощает и уменьшает боевой потенциал врага.

Кто такой Иван Якубец

Иван Якубец - полковник запаса, военный эксперт, член экспертного состава Центра исследования армий, конверсии и разоружения.

В 1998-2005 годах Якубец командовал Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (АМВ СВ ВСУ).

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении, полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

Другие новости:

война в Украине Бахмут вторжение России война на Донбассе
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