Россия понесла наибольшие потери с начала войны всего за 2 недели - британская разведка

В Британской разведке отмечают, что среднее значение у данных о потерях РФ за последние семь дней составило 824 погибших в день.

Войска РФ / Минобороны РФ, 36-я ОМБП

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия за последние две недели, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Сообщается, что британская разведка ссылается на статистику потерь россиян по данным Генштаба ВСУ.

"Хотя Министерство оборонной разведки Британии не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точные", - говорится в сообщении.

Как отмечают британцы, среднее значение у данных о потерях РФ за последние семь дней составило 824 погибших в день, что в четыре раза превышает показатель за июнь-июль 2022 года.

"Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут", - считают британские разведчики.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба на 11 февраля, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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