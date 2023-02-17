Ермак рассказал о рисках 24 февраля и призвал слушать Воздушные силы

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля страна-агрессор РФ может нанести ракетный удар. Украинцам советуют слушать Воздушные силы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 24 февраля враг может прибегнуть к атакам. По его словам, Украина готова к разным сценариям.
"24 февраля мы готовы к разным сценариям. Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", - написал Ермак в Telegram.
Как сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о том, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. По его словам, Украина готова.
Данилов призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам захватчиков.
Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы. Всего по Украине было выпущено 32 ракеты, 16 из них сбили силы ПВО.
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