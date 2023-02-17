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"Лежит в крови в могиле": россиянка ошалела от инсталляции в Гамбурге с "мертвым Путиным"

17 февраля 2023, 10:41
Яркая композиция в витрине немецкого шопа вызвала возмущение одной из россиянок.
Скриншот
Инсталляция с "Владимиром Путиным" в Гамбурге / Скриншот

В немецком Гамбурге в витрине одного из магазинов устроили веселую инсталляцию с фигурой президента РФ Владимира Путина.

Российский диктатор изображен в пятнах крови на могиле, при этом вокруг него разбросаны фрагменты фекалий, а также фаллоимитаторы. Соответствующее видео уже опубликовали в Сети.

Отметим, что по замыслу авторов композиции, конец Путина наступил в результате атаки немецких танков (которые пообещали передать Украине), также присутствующих на инсталляции. Уточним, что авторы показали, как немецкая бронемашина производит выстрел в сторону хозяина Кремля, который в результате оказывается поверженным.

видео дня

При этом над "Путиным" возвышается сине-желтый стяг, а рядом размещена надпись "Руки прочь от Украины".

Между тем яркая композиция в витрине немецкого шопа вызвала возмущение одной из россиянок, у которой произошел "разрыв шаблона" из-за фривольной трактовки вероятного конца Путина.

"Вот так они обращаются с нашим президентом. И это нормально: дети ходят смотрят на это. Это нормально, что человек лежит в крови, в какашках, пенисах, в могиле. А написать буквы Z… – это нацизм. А вот это – нормально. Вот лежит Путин, а вот – немецкий танк. Как это вам нравится вообще?" – сокрушается упоротая путинистка.

Скриншот
/ Скриншот

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Ранее сообщалось, что российская блогерша Юлия Прохорова, которая издевалась над украинскими беженцами в Германии, вернулась в РФ после депортации.

Об этом Прохорова сообщила в своем Telegram-канале и заявила, что мечтала снова попасть на родину, хотя почему-то по своей воле не вернулась и дождалась, пока ее выдворят из европейской страны.

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