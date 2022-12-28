glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Изменить РФ, поесть хинкали": скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

28 декабря 2022, 07:27
Прохорова заявила, что мечтала снова попасть на родину, хотя почему-то по своей воле не вернулась и дождалась, пока ее выдворят из европейской страны.
Юлия Прохорова
Юлия Прохорова вернулась в Россию / Фото Telegram

Российская блогерша Юлия Прохорова, которая издевалась над украинскими беженцами в Германии, вернулась в РФ после депортации.

Об этом Прохорова сообщила в своем Telegram-канале и заявила, что мечтала снова попасть на родину, хотя почему-то по своей воле не вернулась и дождалась, пока ее выдворят из европейской страны.

У Прохоровой - "грандиозные планы": "изменить Россию", "поесть хинкали и копченой мойвы".

Также блогерша похвасталась, что теперь может полежать в горячей ванне, так как в Европе это якобы является роскошью.

'Изменить РФ, поесть хинкали': скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

Россиянка обвинила немецкую газету BILD в "травле", а саму Германию – в "репрессиях". А в других постах она написала, что молится за российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые воюют против Украины, и "смотрит на них, как на богов".

'Изменить РФ, поесть хинкали': скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

"Зачем я приехала? Я приехала, чтобы изменить Россию. Я оппозиционер, но народный. Дядюшка Сэм мне не будет заносить денюжку как Дудю или Шихман, нет. Я за интересы России. Я за русских людей", – выдала Прохорова.

'Изменить РФ, поесть хинкали': скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

Как сообщал Главред, летом в Сеть попало видео, как Юлия Прохорова из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро.

9 мая 2022 Прохорова принимала участие в акции в Мюнхене (на Одеонсплатц) в поддержку России в развязанной ею войне против Украины.

14 октября на пропагандистском телевидении Прохорова в пуховике рассказывала о плачевном состоянии европейцев, якобы замерзающих от холода. В день выхода передачи дневная температура в Ландсхуте (городе, где она сидела в пуховике), составляла +22.

Другие новости:

новости России война России и Украины пропаганда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:29

Были единственными сыновьями у родителей: двух братьев из Черкащины убил вражеский артобстрел

07:27

"Изменить РФ, поесть хинкали": скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

07:00

Курс гривны в 2023 году: случится ли обвалмнениеВидео

06:49

"РФ проиграла уже сегодня": три шага со стороны США способны завершить войну – экс-главком силами НАТОВидео

06:45

Эксперты ISW назвали тактику Кремля по принуждению Украины к переговорам

Реклама
06:35

Алоэ умеет цвести: как заставить столетник выпустить стрелки в домашних условиях

05:20

Шикарный рецепт рыбы на Рождество и Новый год: невозможно устоятьВидео

05:00

Гороскоп на неделю 2-8 января 2023: нервозность, слухи, мелкие проблемы уже появились на горизонте

04:04

Мужчина завел 102 ребенка с 12 женами, но внезапно решил остановиться

03:31

Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года

03:20

Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

02:50

Аномалия с + 18º: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом на Новый годВидео

02:15

Почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов: полезный секрет для дома от опытных хозяек

01:35

"Он доволен, когда льется кровь рекой": эксперт спрогнозировал, объявит ли Путин официально войнуВидео

00:51

Приметы на 28 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы не остаться без денегВидео

27 декабря, вторник
23:57

"Россия - сумасшедший сосед": Данилов рассказал, будет ли ракетный удар на Новый годВидео

23:21

Следующий год должен стать решающим в войне с Россией - ЗеленскийВидео

23:20

Совершенно не узнать: пухленькая актриса Мело из Постучись в мою дверь удивила внешним видом

22:49

Звезда турецких сериалов показала огромный беременный живот

Реклама
22:15

"Скоро свадьба": Волочкова показала, как осваивает новую профессиюВидео

22:13

Запастись не успеем: какие продукты в Украине рекордно подорожаютВидео

22:00

США не хотят передавать Украине ракеты дальнего действия: Свитан назвал истинную причинуВидео

21:20

Бандере – 114: день рождения Степана Бандеры 2023

20:57

"Украинцы совсем уже обалдели": в России знаменитая тренер набросилась на Украину из-за санкцийВидео

20:55

Устроили "фейерверк": ВСУ мощно уничтожили российских топ-офицеровВидео

20:48

Даже во время смывания: почему нельзя держать открытой крышку унитаза

20:35

Вся зима будет напряженной: в КГГА рассказали, когда прекратятся экстренные отключения света в КиевеВидео

20:10

Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового годаВидео

20:02

"Не будем питать иллюзий": в Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФВидео

20:01

Сергей Стерненко. Почему Скабеева заговорила о развале РоссииВидеоблоги

19:41

9-летний сын известного российского фигуриста шокировал поведением и потребовал вернуть 2 тыс. евроВидео

19:33

Вы будете удивлены: почему сушить волосы феном полезнее, чем без негоВидео

19:21

Как в 60 лет выглядеть на 45: 6 вещей, которые легко сочетаются между собой и молодят

19:20

ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: у оккупантов за сутки более 200 убитых и раненыхВидео

19:15

"Вторая армия мира" постепенно уходит в прошлоемнение

19:10

"Вместе до смерти": Лукашенко с Путиным на руках подняли на смехВидео

18:56

Трофейную технику невозможно отремонтировать: в Украине нехватка запчастей - The Washington PostВидео

18:42

Новая почта взвинтила тарифы: сколько нужно платить с 1 январяВидео

18:32

"Патологическое пренебрежение к Украине": в МИД жестко ответили на бредни Орбана насчет войныВидео

Реклама
18:31

Лунтик превращается в Жирика: Гиркин высмеял "астролога" МедведеваВидео

18:18

Вместо мороза и снегопада Украину накроет новая опасность: синоптики назвали дату нашествияВидео

17:48

Отмена аварийных отключений на Новый год: Шмыгаль назвал главное условиеВидео

17:38

Украинцам призывного возраста хотят разрешить выезжать за границу в 2023 году: кто в спискеВидео

17:12

Кубраков рассказал, кто выиграет от принятия градостроительной реформы

17:12

Без газа и электричества: 4 способа нагреть воду подручными средствами

16:56

Ударим по Москве: генерал-разведчик рассказал о мощном вооружении для ВСУВидео

16:53

Блюда на Новый год, которые в год Кролика принесут семье большой успех: 3 простых денежных рецептаВидео

16:26

"Любовь в вине – огонь в огне": как варить глинтвейн правильноВидео

16:16

"Украина может воевать пока их поддерживают США": Орбан опозорился скандальным заявлениемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять