'Изменить РФ, поесть хинкали': скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

Российская блогерша Юлия Прохорова, которая издевалась над украинскими беженцами в Германии, вернулась в РФ после депортации.
Об этом Прохорова сообщила в своем Telegram-канале и заявила, что мечтала снова попасть на родину, хотя почему-то по своей воле не вернулась и дождалась, пока ее выдворят из европейской страны.
У Прохоровой - "грандиозные планы": "изменить Россию", "поесть хинкали и копченой мойвы".
Также блогерша похвасталась, что теперь может полежать в горячей ванне, так как в Европе это якобы является роскошью.
Россиянка обвинила немецкую газету BILD в "травле", а саму Германию – в "репрессиях". А в других постах она написала, что молится за российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые воюют против Украины, и "смотрит на них, как на богов".
"Зачем я приехала? Я приехала, чтобы изменить Россию. Я оппозиционер, но народный. Дядюшка Сэм мне не будет заносить денюжку как Дудю или Шихман, нет. Я за интересы России. Я за русских людей", – выдала Прохорова.
Как сообщал Главред, летом в Сеть попало видео, как Юлия Прохорова из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро.
9 мая 2022 Прохорова принимала участие в акции в Мюнхене (на Одеонсплатц) в поддержку России в развязанной ею войне против Украины.
14 октября на пропагандистском телевидении Прохорова в пуховике рассказывала о плачевном состоянии европейцев, якобы замерзающих от холода. В день выхода передачи дневная температура в Ландсхуте (городе, где она сидела в пуховике), составляла +22.
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