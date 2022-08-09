Сменила ухмылку на кислую мину: россиянка в Австрии провоцировала украинок, ее настигла расплата

Россиянка в Австрии провоцировала украинок и нарвалась на расплату / скриншот

В Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро - довольная ухмылка на лице гражданки страны-агрессора сменилась на кислую мину.

Сначала на кадрах россиянка ехидно улыбается и спрашивает у девушек из Украины, чей Херсон. Потом утверждает, что в оккупированном городе проводят референдум о присоединении к РФ и посылает на три буквы Украину. Ситуация очевидно ее забавляет.

Впрочем позже россиянка оценила все последствия своего поступка. Она в истерике записала видео и сообщила, что Booking отменил ее бронь в Вене и заблокировал страницу хамки из россии.

"Довольны? Вы испоганили мне весь отпуск", - сказала туристка из страны, которая благодаря своей агрессии против Украины стала изгоем во всем мире.

Как сообщал Главред, в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

В одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

Ранее украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала о том, что в Германии на нее напали с кулаками и матами россияне после того, как ее сын выкрикнул "Слава Украине".

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