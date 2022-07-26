Должны понять, почему их ненавидят: в Турции поляки побили россиян из-за поддержки войны в Украине

Поляки успели уйти до прибытия полиции, а россиян посадили в камеру. Российские пропагандисты устроили истерику из-за "национальной вражды".
В одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.
Поляки успели уйти до прибытия полиции, а россиян посадили в камеру и отпустили только под утро, сообщило издание DIP.
Российские пропагандисты в Telegram-канале Rybar назвали инцидент случаем "национальной вражды" и пожаловались, что отели в Турции не просто нарушают все законы гостеприимства, а прямо допускают на своих курортах преступления против туристов из России.
Отмечается, что пострадавшие — супружеская пара с юга России.
"13 июля в отеле группа из четырех поляков днем напала на парня в ресторане. Сотрудники службы безопасности отеля и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы пары, пытавшейся самостоятельно разнять потасовку", — пишет Telegram-канал.
Избитому российскому туристу якобы не предоставили первую помощь, а отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и заставили признаться, что он умышленно спровоцировал агрессию против него. Утром россиянин самостоятельно добрался до гостиницы, где ему оказала помощь жена, а не врач отеля.
Подытоживая ситуацию, турецкое издание отметило, что россияне должны понять, почему с ними так обращаются во всем мире.
Как сообщал Главред, в Испании, городе Торревьеха, трое пьяных мужчин напали на украинского бармена после того, как он заявил: "Я украинец. Слава Украине". В социальных сетях установили, что двое из них – россияне. Третий может быть уроженцем Львова. Украинцы крайне возмущены инцидентом и считают, что такая ситуация могла произойти из-за жестокой войны, которую Россия ведет против Украины. Полиция проводит расследование, а нападавшим грозит серьезное наказание, вплоть до депортации.
В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком. Сначала женщина с ухмылкой поинтересовалась у собеседников, откуда они родом, а потом начала кричать, что Россия якобы помогает Украине, а украинцы "сами себя бомбят". При этом россиянка бросала гривны из кошелька.
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