Должны понять, почему их ненавидят: в Турции поляки побили россиян из-за поддержки войны в Украине

В Турции произошла драка между поляками и россиянами / Фото pixabay.com, yandex.ru

В одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

Поляки успели уйти до прибытия полиции, а россиян посадили в камеру и отпустили только под утро, сообщило издание DIP.

Российские пропагандисты в Telegram-канале Rybar назвали инцидент случаем "национальной вражды" и пожаловались, что отели в Турции не просто нарушают все законы гостеприимства, а прямо допускают на своих курортах преступления против туристов из России.

Отмечается, что пострадавшие — супружеская пара с юга России.

"13 июля в отеле группа из четырех поляков днем напала на парня в ресторане. Сотрудники службы безопасности отеля и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы пары, пытавшейся самостоятельно разнять потасовку", — пишет Telegram-канал.

Избитому российскому туристу якобы не предоставили первую помощь, а отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и заставили признаться, что он умышленно спровоцировал агрессию против него. Утром россиянин самостоятельно добрался до гостиницы, где ему оказала помощь жена, а не врач отеля.

Подытоживая ситуацию, турецкое издание отметило, что россияне должны понять, почему с ними так обращаются во всем мире.

В Турции поляки избили россиян / Фото dip.org.ua

Как сообщал Главред, в Испании, городе Торревьеха, трое пьяных мужчин напали на украинского бармена после того, как он заявил: "Я украинец. Слава Украине". В социальных сетях установили, что двое из них – россияне. Третий может быть уроженцем Львова. Украинцы крайне возмущены инцидентом и считают, что такая ситуация могла произойти из-за жестокой войны, которую Россия ведет против Украины. Полиция проводит расследование, а нападавшим грозит серьезное наказание, вплоть до депортации.

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком. Сначала женщина с ухмылкой поинтересовалась у собеседников, откуда они родом, а потом начала кричать, что Россия якобы помогает Украине, а украинцы "сами себя бомбят". При этом россиянка бросала гривны из кошелька.

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