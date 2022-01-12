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"Отдохнули" за 80 тыс. грн: в отеле в Карпатах избили туристов из-за замечания о завтраке

12 января 2022, 21:31
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Словесная перепалка между администрацией отеля и туристами закончилась тасканием за волосы и побоями.

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Туристов избили за замечание о невкусном завтраке и просьбу его заменить / Скрин с видео "Вікна"

В одном из отелей в Карпатах работники заведения якобы избили туристов, сделавших замечание о безвкусном омлете на завтрак.

Туристы приехали на отдых из Киева, сообщают "Вікна". За проживание в отеле и завтраки компания из 8 человек заплатила 80 тысяч гривен.

В первый день отдыха одной из отдыхающих не понравился омлет и она попросила его заменить. Администратор заведения отказалась это делать. Она подчеркнула, что с блюдом все нормально, потому что она сама его каждый день ест, и посоветовала просто на следующее утро выбрать другое блюдо.

"Администратор сказала, "то, что вам не понравился омлет, это ваши проблемы. Я его ем каждое утро и мне все нравится". Развернулась и ушла", – вспоминает подруга девушки.

Девушки признаются, что одна из туристок после этого обозвала администраторшу "тупой овцой".

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Конфликт продолжился на рецепции отеля, куда девушки после завтрака пошли жаловаться на обслуживание. Одна из туристок начала снимать ссору, после чего администратор выбежала и схватила ее за волосы.

На защиту своих девушек прибежали парни, однако якобы тогда работники отеля набросились и на них. После этого на место происшествия вызвали полицию и медиков.

Администрация отеля после конфликта хотела выселить туристов, однако средства за отдых возвращать отказалась. Тогда отдыхающие еще раз вызвали полицию и всё же остались в гостинице.

Туристы и администрация отеля написали заявления в полицию. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

В отеле отказались комментировать это событие.

Напомним, ранее в Киеве владелец известного ресторана обматерил посетительницу, которой не понравилось блюдо. Женщина написала отрицательный отзыв о ресторане после его посещения. На публикацию откликнулся владелец заведения – он грубо ответил женщине в комментариях, используя бранные слова, и попросил ее не занимать места в ресторане, если ей не нравятся блюда.

Ранее столичный ресторан попал в громкий скандал из-за игнорирования карантина. В заведение пришла комиссия, в состав которой вошли представители Киевского управления Госпродпотребслужбы, Нацполиции, Муниципальной стражи и СМИ.

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