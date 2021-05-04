В Турции закрыли отель после бурной вечеринки с украинцами без масок

Вечеринка в отеле "Босфор" / скриншот из видео

В Турции, которая закрылась на локдаун до середины мая, из-за нарушения коронавирусных правил начали закрывать отели, в которых отдыхают украинцы. В частности, 3 мая в Анталии после громкого скандала прекратил работу новый 5-звездочный отель Bosphorus Sorgun ("Босфор") в районе Манавгат.

На Пасху 2 мая в "Босфоре" прошла массовая вечеринка без масок и соблюдения дистанции, с участием гостей из Украины, России и Беларуси (россияне после закрытия полётов в Турцию добираются туда окольными путями), сообщает Страна.

В Сеть слили фото и видео вечеринки, после чего начался скандал. В отель на проверку сразу же приехали представители министерств и начали расследование. Представитель отеля заявил, что фото и видео вечеринки, сделал аниматор-украинец из другого отеля, который отдыхал у них в тот вечер.

Губернатор Анталии Эрсин Языджы заявил в эфире CNN Türk, что отель закрыт. Также у владельцев отозвали туристический сертификат, без которого они не смогут функционировать. Гостей - а это пять сотен человек из стран бывшего СССР - расселили по другим отелям. Ночь в закрытом отеле стоила 5-7 тысяч грн в сезон.

Украинка Оксана, работающая в другом отеле в Анталии, рассказала в комментарии "Стране" подробности ситуаци.

"В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Но вечеринка - это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили, и он сделал это в отместку, другие - что его "заслала" конкурирующая гостиница снять компромат. Парень проник в отель под видом гостя, заплатил за ночь (потом, когда выяснилось, что он слил это видео, деньги ему вернули). Видео всего-то две минуты. Но шухер большой, съехались люди из министерств здравоохранения, а также молодежи и спорта, губернатор Анталии. Турки еще больше начали возмущаться, почему они сидят на локдауне без работы, на улицу могут выйти лишь до ближайшего магазина, за отсутствие маски штрафуют, в то время как "русские" (для них русские - и россияне, и украинцы), мол, устраивают алкогольные тусовки. Говорят, что закрытие отеля - это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок", - рассказала Оксана.

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