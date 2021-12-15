"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницу

Владелец ресторана в Киеве грубо ответил посетительнице, которой не понравилось блюдо / Facebook Velina Vaitkunaite

В Киеве владелец известного ресторана обматерил посетительницу, которой не понравилось блюдо.

Женщина написала отрицательный отзыв о ресторане Ramen vs Marketing после его посещения на своей странице в Facebook.

Она назвала заведение разочарованием года и обстоятельно объяснила, что именно ей не понравилось в рамёне, который она заказала в ресторане.

На публикацию откликнулся владелец заведения – он грубо ответил женщине в комментариях, используя бранные слова, и попросил ее не занимать места в ресторане, если ей не нравятся блюда.

"[Обалдеть] (неценз.), кто ты такая и откуда взялась?))) Таких гастро критиков за 6 лет работы я видел [очень много] (неценз.). Не нравится – иди дальше и не занимай посадки", – написал владелец ресторана.

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Незадолго после этого развернутый комментарий относительно события появился на странице владельца заведения в Facebook. В публикации мужчина объясняет, кого можно считать критиком согласно словарям, и называет комментаторов в социальных сетях некомпетентными.

В комментариях к публцикации люди разделились во мнениях. Большинство людей возмутились таким поведением мужчины и поддержали посетительницу. Они отмечали, что "заведение кормит в первую очередь обычных людей, а не критиков, и должно быть готовым к обратной связи". Некоторые приводили примеры своего негативного опыта посещения заведения – кому-то нагрубили в ресторане, кому-то – в соцсетях заведения.

Кое-кто из комментаторов писал, что о вкусах нельзя спорить, и что люди имеют право на свое мнение, которое отличается от позиции заведения.

Однако кое-кто поддержал владельца – они писали положительные отзывы о ресторане и отмечали, что посетители не должны некомпетентно и неконструктивно критиковать заведение.

В то же время на официальной странице заведения в Facebook по состоянию на это время ситуацию не комментировали.

Ранее столичный ресторан попал в громкий скандала за игнорирование карантина. В заведение пришла комиссия, в состав которой вошли представители Киевского управления Госпродпотребдслужбы, Нацполиции, Муниципальной стражи и СМИ.

Также сообщалось, что кафе на Подоле в Киеве мешает спать целому кварталу, однако полиция на это не реагирует. Музыка в заведении играет всю ночь. Жители соседних домов уже устали отправлять жалобы в полицию, а спокойный разговор с администрацией кафе не складывается.

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