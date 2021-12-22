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В переполненном детьми отеле под Винницей произошел пожар, погибла 19-летняя девушка

22 декабря 2021, 10:10
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На момент возгорания в помещении находились более полусотни человек, почти все – дети.

пожар в отеле под Винницей
В гостинице под Винницей произошел пожар – погибла 19-летняя работница заведения / Коллаж Главред

В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, произошла пожар в шестиэтажном отеле на территории комплекса отдыха "Баттерфляй", который расположен в селе Садовое Винницкого района.

Вследствие пожара погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили вызов о пожаре в 02:59, в половине шестого утра огонь удалось потушить.

Через огонь всех людей из здания пришлось эвакуировать. Там находилось более полусотни детей.

"В результате пожара 1 человек погиб и 2 человека травмированы. До прибытия подразделения из здания были эвакуированы 56 человек (53 ребенка и трое взрослых)", – сообщили в ГСЧС.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что причина возникновения возгорания еще устанавливается.

Как чувствуют себя дети

Как пишет местное издание 20 минут в заведении собралось много детей от 6 до 15 лет, потому что там был спортивный сбор спортсменов с текхвондо. Дети собирались принять участие в спортивных соревнованиях.

"Мне сообщил о пожаре тренер. По его словам, наши дети вовремя эвакуированы. Они все живы и не повреждены. Сейчас дети в безопасном месте и ждут завтрака", – рассказал изданию журналист и отец одного из мальчиков, которые находились в лагере, Виталий Павловский.

Он отметил, что юные спортсмены жили на пятом этаже здания. Пожар был на шестом этаже.

Кто погиб в результате пожара в гостинице

В полиции Винницкой области сообщили, что во время пожара три человека выпрыгнули из окна. В результате от полученных повреждений погибла девушка. Два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина – госпитализированы в больницу.

Как сообщает корреспондент ТСН, погибшей было 19 лет, она работала в этом заведении. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна шестого этажа.

  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
  • Пожар в отеле под Винницей
    Пожар в отеле под Винницей ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области

Полиция уже возбудила уголовное производство

В полиции Винницкой области сообщили, что уже начали уголовное производство по факту пожара.

"Следственным управлением ГУНП в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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