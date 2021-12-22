В переполненном детьми отеле под Винницей произошел пожар, погибла 19-летняя девушка

На момент возгорания в помещении находились более полусотни человек, почти все – дети.
В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, произошла пожар в шестиэтажном отеле на территории комплекса отдыха "Баттерфляй", который расположен в селе Садовое Винницкого района.
Вследствие пожара погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили вызов о пожаре в 02:59, в половине шестого утра огонь удалось потушить.
Через огонь всех людей из здания пришлось эвакуировать. Там находилось более полусотни детей.
"В результате пожара 1 человек погиб и 2 человека травмированы. До прибытия подразделения из здания были эвакуированы 56 человек (53 ребенка и трое взрослых)", – сообщили в ГСЧС.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что причина возникновения возгорания еще устанавливается.
Как чувствуют себя дети
Как пишет местное издание 20 минут в заведении собралось много детей от 6 до 15 лет, потому что там был спортивный сбор спортсменов с текхвондо. Дети собирались принять участие в спортивных соревнованиях.
"Мне сообщил о пожаре тренер. По его словам, наши дети вовремя эвакуированы. Они все живы и не повреждены. Сейчас дети в безопасном месте и ждут завтрака", – рассказал изданию журналист и отец одного из мальчиков, которые находились в лагере, Виталий Павловский.
Он отметил, что юные спортсмены жили на пятом этаже здания. Пожар был на шестом этаже.
Кто погиб в результате пожара в гостинице
В полиции Винницкой области сообщили, что во время пожара три человека выпрыгнули из окна. В результате от полученных повреждений погибла девушка. Два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина – госпитализированы в больницу.
Как сообщает корреспондент ТСН, погибшей было 19 лет, она работала в этом заведении. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна шестого этажа.
Полиция уже возбудила уголовное производство
В полиции Винницкой области сообщили, что уже начали уголовное производство по факту пожара.
"Следственным управлением ГУНП в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.
Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
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