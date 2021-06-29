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"Главный поставщик туристов": в отелях Египта заговорят на украинском

29 июня 2021, 19:23
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Министр туризма заявил, что Украина является "главным поставщиком туристов" на побережье Египта.

Египет,туристы
Вскоре в египетских отелях заговорят на украинском языке / Reuters

Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Энани заявил о том, что вскоре в местных отелях персонал будет разговаривать на украинском языке.

По словам чиновника, украинцы заняли первое место по количеству туристов в Египте и это будет жест уважения со стороны курортной страны. Также с данной просьбой к египетскому правительству недавно обратились украинские власти.

Об этом Халед эль-Энани заявил во вторник, 29 июня, во время встречи с украинскими журналистами в Каире, которую организовал CFC Big Ideas.

"Украина для нас является главным рынком... Я уже обратился к представителям отелей, чтобы они предоставляли услуги на украинском языке", – отметил министр.

Кроме этого, он добавил, что на данный момент количество туристов составляет всего 40% от "доковидного уровня". В 2020 году Египет посетили полтора миллиона украинцев.

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Касательно текущего курортного периода, политик отметил, что путешественники, в том числе и украинцы, могут получить бесплатное лечение при заражении коронавирусом. Хотя весь персонал уже получил вакцину от COVID-19 и страна находится в "зелёной зоне".

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Недавно власти Египта отменили обязательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Однако сдавать его не нужно только при наличии сертификата о полной вакцинации. При этом, последняя прививка должна быть сделана не менее чем за две недели до начала путешествия.

Также Главред писал, что Кипр отменил необходимость ПЦР-теста и самоизоляцию для украинцев. Но речь идет только о тех, кто получил вакцину, одобренную ЕС. Те, кто вакцинировался CoronaVac или CoviShield под данные ослабления не попадают.

Какие вакцины на сегодняшний день одобрил регулятор ЕС:

  • Moderna / Spikevax;
  • Pfizer-BioNTech / Comirnaty;
  • Johnson & Johnson / Janssen;
  • Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria (изготовлену на еврозаводах).
Египет украинский язык летний отдых новости Украины новости Египта
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