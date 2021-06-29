"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины

Мужчина не побоялся патрулирующего ОМОНа и встав на стул, сыграл гимн Украины / Скриншот

В Сети появилось видео, как в самом центре Санкт-Петербурга уличный музыкант развлекал прохожих исполнением гимна Украины. "Ще не вмерла України" с восторгом слушала целая толпа местных жителей, несмотря на ОМОН, патрулирующий город.

Концерт состоялся неподалеку от канала Грибоедова.

"Меня порадовали, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 минут назад. Слава Украине!" – написал один из пользователей Сети.

На кадрах видно, как исполнитель поднялся на стул и сыграл на трубе государственную песню Украины.

При этом, он не испугался российского ОМОНа, патрулирующего улицы города, а также пообещал сыграть гимн Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

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Напомним, артистки из Женского кваратала поразили своим исполнением украинского гимна на футбольним матче Украина-Кипр вечером 7 июня.

После этого Украина забила четыре гола. Ролик вызвал резонанс в соцсетях.

Добавим, в прошлом году евреи-хасиды, после нескольких дней пребывания на белорусско-украинской границе, прямо в лесу облачились в вышиванки и шаровары, а затем спели гимн Украины.