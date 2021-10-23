Столичный ресторан попал в громкий скандал из-за игнорирования карантина

Столичный ресторан попал в скандал / Фото pixabay.com

В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы и полиции проверили ресторан на улице Малая Житомирская 34 на соблюдение правил карантина. В заведении выявили массовые нарушения, включая отсутствие масок и маркировки социальной дистанции, сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

По адресу Малая Житомирская ¾ расположен ресторан Файна Фамилия.

Проверку ресторана провели по жалобе киевлян. В заведение пришла комиссия, в состав которой вошли представители киевского управления Госпродпотребслужбы, Нацполиции, Муниципальной варты и СМИ.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения :

посетители и персонал передвигались по ресторану без масок;

отсутствовала маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди;

не проводилась регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей;

не измерялась температура тела посетителей и работников перед началом рабочей смены;

столики расположены ближе 1,5 метров и за ними размещается более 4 человек;

отсутствие документов о прохождении сотрудниками заведения курса вакцинации от COVID-19;

отсутствует контроль за наличием документов о прохождении курса вакцинации от COVID-19 от посетителей ресторана.

По результатам проверки сотрудниками полиции составлен протокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу ресторану грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен.

Карантин в Украине

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. В красной зоне оказались Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. С 23 октября на красный уровень ограничений переходит и Сумская область.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов предупредил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области в скором времени могут оказаться в красной зоне в том случае, если в этих регионах не усилят карантинные мероприятия и не ускорят темпы вакцинации населения.

Киевский градоначальник Виталий Кличко ранее заявил, что уже 22 октября городская комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о переводе Киева в красную зону карантина.