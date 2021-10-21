Кличко объявил о красной зоне в Киеве уже в ближайшие дни

Виталий Кличко / УНИАН

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве серьезно ухудшается. За минувшие 24 часа коронавирусом в городе заразились почти 1200 человек, 39 людей погибли. Большинство пациентов, которые попадают в больницы, в тяжелом состоянии. Койки с кислородом заполнены более чем на 63%. В связи с этим уже в пятницу, 22 октября, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение о введении в Киеве ограничений красной зоны. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. - Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовило город для лечения больных коронавирус, заполнены. А с кислородом заполнены более чем 63 процента. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, который примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях, - сказал мэр города Виталий Кличко.

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