Киеву грозит "красная" зона: какая ситуация в больницах

Коронавирус захватывает Киев / Униан

На сегодняшний день пять регионов Украины находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Это - Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. Тем не менее, власти не исключают расширения этого списка.

В частности, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время брифинга заявил, что уже есть повод "очертить" красным грифом и столицу.

По его словам, в Киеве на сегодняшний день больными коронавирусом занято 70% больничных коек.

"В Украине нет ста процентов заполненности в больницах. Киев загружен на 70%. Это уже повод для того, чтобы объявлять "красную" зону", - заявил он.

Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИТакже Радуцкий рассказал о ситуации в больницах, отметив, что в столичной больнице №9 - 32 свободных койкоместа, а также "есть свободные места и в других ковидных больницах".

Напомним, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Также Главред писал, что с 21 октября текущего года украинские полицейские будут проводить проверки вакцинированных. Рейды будут проходить в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR- коду.