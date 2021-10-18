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Копы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделку

18 октября 2021, 14:31
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Полиция будет проводить проверки в общественных местах.

COVID-сертификаты
Подлинность COVID-сертификатов будут проверять копы / facebook/diia.gov.ua/

С 21 октября текущего года украинские полицейские будут проводить проверки. Рейды будут проходить в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR- коду.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в понедельник, 18 октября, в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По его словам, Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и уже начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дії" или сканировав бумажный его вариант.

"Проверять подлинность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

По словам Билошицкого, в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть некоторые реквизиты. А именно - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

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"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Лица, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - добавил он.

Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИКроме этого, Билошицкий подчеркнул, что за подделку сертификата о вакцинации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. А за их использование - штраф на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что человек, больной COVID-19, распространил болезнь, он может быть привлечен к уголовной ответственности", - акцентировал Билошицкий.

Напомним, на сегодняшний день в "красном" списке находится пять областей Украины. Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области вслед за Херсонской стали "красными".

Как писал Главред, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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